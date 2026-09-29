Flori care spun o poveste: ce înseamnă un design floral bun, explicat de Maison Dadoo

Publicat 29 sept. 2026, 09:34 Actualizat 29 sept. 2026, 09:36

Ai primit vreodată un buchet pe care l-ai ținut minte luni întregi, deși florile se ofiliseră după câteva zile? Și, la fel de sigur, ai primit buchete pe care le-ai uitat în aceeași seară. Diferența dintre ele ține rareori de preț sau de numărul de fire. Ține de felul în care au fost gândite: ce spun, cui se adresează, ce moment marchează. Acolo începe, de fapt, munca unui designer floral.

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