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Incendiu suspect la o gospodărie din Fălticeni. Anchetatorii cred că focul a fost pus intenționat
Incendiu Suceava/ Captură foto Suceava News
Incendiu pus de o mână criminală în județul Suceava. O casă din municipiul Fălticeni a fost cuprinsă de flăcări, care s-au extins și la vegetația din apropiere. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat pompierii cu mai multe autospeciale de stingere.
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