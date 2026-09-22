Îngustarea valvei poate să solicite tot mai mult inima

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 sept. 2026, 09:26

O valvă cardiacă poate deveni treptat mai rigidă și se poate deschide tot mai greu. Mult timp, organismul compensează această modificare, iar simptomele pot apărea abia atunci când boala este deja importantă.

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