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Îngustarea valvei poate să solicite tot mai mult inima

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 sept. 2026, 09:26

O valvă cardiacă poate deveni treptat mai rigidă și se poate deschide tot mai greu. Mult timp, organismul compensează această modificare, iar simptomele pot apărea abia atunci când boala este deja importantă.

Stenoza aortică este îngustarea valvei situate între ventriculul stâng și aortă. Inima trebuie să depună un efort mai mare pentru a împinge sângele prin orificiul îngustat, iar în formele severe pot apărea lipsă de aer la efort, durere sau presiune în piept, amețeală, leșin și oboseală. Ecografia cardiacă este investigația esențială pentru evaluarea severității și a efectului asupra inimii.

Formele ușoare sau moderate pot fi urmărite periodic, însă stenoza severă simptomatică necesită înlocuirea valvei. Aceasta poate fi realizată chirurgical sau, pentru pacienții potriviți, prin TAVI, procedură intervențională prin care noua valvă este implantată cu ajutorul unui cateter. Alegerea se face în funcție de vârstă, anatomie, risc operator și particularitățile fiecărui caz.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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