Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Culisele Statului Paralel, ora 20:55! Anca Alexandrescu aruncă în aer toate scenariile secrete. Cine este cu adevărat Siegfried Mureșan?
Publicat21 sept. 2026, 17:37
SursăRealitate Plus
Păpușarii din umbră au fost deconectați! În această seară, Anca Alexandrescu aruncă în aer toate scenariile secrete la Culisele Statului Paralel, de la 20.55! Cine este cu adevărat Siegfried Mureșan?
Citește și
- 12:21Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”: Lăcrămioara Perijoc, despre copilărie, ambiție și dorința de a-și depăși condiția
- 11:58Monica și Leonard Doroftei, la Realitatea PLUS: Gestul romantic care a emoționat-o pe Monica
- 11:55Monica și Leonard Doroftei, în premieră la Realitatea Plus, în podcastul „Ceva-n PLUS"
- 17:43Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă: cine a încercat să confiște protestul fermierilor și cine profită de fapt de pe urma furiei românior batjocoriți de Guvernul Bolojan?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News