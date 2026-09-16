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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Monica și Leonard Doroftei își spun povestea de iubire, în premieră la Realitatea Plus
Publicat16 sept. 2026, 10:41
Actualizat16 sept. 2026, 10:42
Monica și Leonard Doroftei sunt invitații unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde dezvăluie, în premieră, amintiri despre începutul relației lor și despre prima întâlnire care le-a schimbat viața.
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