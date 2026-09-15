Alertă europeană privind pui din România. Două loturi cu Salmonella, retrase din magazine cunoscute

Autoritățile din Cehia au emis o alertă alimentară după ce testele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella în două loturi de carne de pui provenită din România și vândută în magazine Lidl. Produsele nu mai sunt disponibile la raft, însă există posibilitatea ca unele persoane să le fi cumpărat și să le păstreze în congelator. Autoritățile avertizează că aceste produse nu trebuie consumate, deoarece congelarea nu elimină bacteria.
Alerta a fost transmisă marți, 15 septembrie, de Inspecția de Stat pentru Agricultură și Alimente din Cehia (SZPI), în urma unui control efectuat într-un magazin Lidl din Pelhřimov.
Probele prelevate din cele două produse au fost analizate în laborator, iar rezultatele au confirmat contaminarea cu Salmonella.
Ce produse din România au fost depistate cu Salmonella
Primul produs aflat în atenția autorităților este reprezentat de aripi de pui hrănit cu porumb, identificat prin lotul 0021941173. Data-limită de consum înscrisă pe ambalaj a fost 23 iulie 2026.
Al doilea produs este reprezentat de sferturi posterioare proaspete de pui, din lotul 0091980466, cu data-limită de consum 26 iulie 2026.
Ambele produse au ca țară de origine România, iar pe ambalaje este menționată marca sanitar-veterinară RO 100 EC.
Produsele nu mai sunt la vânzare, dar pot exista în congelatoare
Potrivit autorităților cehe, produsele nu mai sunt comercializate în magazine, întrucât termenele de valabilitate au expirat.
Cu toate acestea, autoritățile atrag atenția că unele persoane ar putea să fi cumpărat carnea înainte de expirare și să o fi păstrat ulterior în congelator.
Recomandarea este ca produsele din loturile menționate să nu fie consumate. Congelarea nu reprezintă o metodă prin care contaminarea cu Salmonella este eliminată, astfel că păstrarea cărnii la temperaturi scăzute nu transformă produsul contaminat într-unul sigur pentru consum.
Alerta a ajuns în sistemul european RASFF
Cazul a fost introdus și în Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF), ceea ce permite transmiterea informațiilor către autoritățile competente din statele europene.
Prin intermediul sistemului sunt necesare investigații suplimentare, inclusiv în România, pentru stabilirea situației produselor și a traseului acestora.
Autoritățile cehe continuă verificările, iar informațiile privind cele două loturi sunt transmise instituțiilor responsabile pentru siguranța alimentară.
Ce trebuie să facă persoanele care au astfel de produse
Consumatorii care identifică în congelator carne de pui corespunzătoare loturilor 0021941173 sau 0091980466 nu ar trebui să o consume.
Verificarea trebuie făcută după numărul lotului și informațiile înscrise pe ambalaj, nu doar după denumirea produsului. În cazul în care există suspiciunea că este vorba despre unul dintre loturile vizate de alertă, produsul trebuie tratat ca fiind nesigur pentru consum.