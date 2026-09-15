Alertă europeană privind pui din România. Două loturi cu Salmonella, retrase din magazine cunoscute

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 20:56

Autoritățile din Cehia au emis o alertă alimentară după ce testele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella în două loturi de carne de pui provenită din România și vândută în magazine Lidl. Produsele nu mai sunt disponibile la raft, însă există posibilitatea ca unele persoane să le fi cumpărat și să le păstreze în congelator. Autoritățile avertizează că aceste produse nu trebuie consumate, deoarece congelarea nu elimină bacteria.

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