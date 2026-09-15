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Ministerul Sănătății: Suspiciune de toxiinfecţie alimentară la o şcoală din județul Bacău. Planul Alb, activat la Spitalul Municipal Oneşti

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 19:20

Ministerul Sănătăţii a anunţat, marţi seară, că o suspiciune de toxiinfecţie alimentară a fost înregistrată la Şcoala Gimnazială Căiuţi, judeţul Bacău, unde 49 de copii au prezentat greţuri şi vărsături şi au fost duşi la spital. Potrivit reprezentanților instituției, o firmă de catering a distribuit 500 de porţii de mâncare în unitatea școlară, iar din cauza numărului mare de pacienți Spitalul Municipal Oneşti a declanşat Planul Alb.

Planul Alb, activat la Spitalul Municipal Onești

”Ministerul Sănătăţii monitorizează îndeaproape situaţia de la Şcoala Gimnazială Căiuţi, judeţul Bacău, unde s-a înregistrat o suspiciune de toxiinfecţie alimentară colectivă în rândul elevilor, după consumul de hrană furnizată de o firmă de catering. Au fost distribuite 500 de porţii”, a transmis, marţi, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

Pentru gestionarea rapidă şi eficientă a cazurilor, la nivelul judeţului Bacău a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, iar Spitalul Municipal Oneşti a declanşat Planul Alb.

​”În urma evaluării medicale la faţa locului şi la unităţile sanitare, 49 de copii cu simptomatologie digestivă (greţuri şi vărsături) au fost preluaţi pentru îngrijiri. Dintre aceştia, 39 de copii au ajuns la Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU) al Spitalului Municipal Oneşti (transportaţi de echipajele de intervenţie sau aduşi de familie), iar alţi 10 au fost direcţionaţi către Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău”, a precizat sursa citată.

Ministerul Sănătăţii precizează că toţi elevii sunt stabili hemodinamic şi respirator, aflându-se sub atentă supraveghere medicală de specialitate.

DSP Bacău demarează ancheta epidemiologică

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău a demarat de urgenţă o anchetă epidemiologică atât la unitatea de învăţământ, cât şi la operatorul economic responsabil.

Au fost prelevate probe din alimente şi probe biologice pentru a stabili cu exactitate cauza îmbolnăvirilor celor 49 de elevi.

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