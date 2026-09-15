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Locale· 2 min citire
Ministerul Sănătății: Suspiciune de toxiinfecţie alimentară la o şcoală din județul Bacău. Planul Alb, activat la Spitalul Municipal Oneşti
FOTO: Arhivă
Ministerul Sănătăţii a anunţat, marţi seară, că o suspiciune de toxiinfecţie alimentară a fost înregistrată la Şcoala Gimnazială Căiuţi, judeţul Bacău, unde 49 de copii au prezentat greţuri şi vărsături şi au fost duşi la spital. Potrivit reprezentanților instituției, o firmă de catering a distribuit 500 de porţii de mâncare în unitatea școlară, iar din cauza numărului mare de pacienți Spitalul Municipal Oneşti a declanşat Planul Alb.
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