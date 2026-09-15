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Seceta loveşte bazinul hidrografic Crişuri. Debitele râurilor, la niveluri extrem de scăzute – VIDEO

FOTO: Captură Facebook- Apele Române

FOTO: Captură Facebook- Apele Române

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 16:34

Seceta continuă să afecteze bazinul hidrografic Crişuri, unde nivelul apelor din judeţele Bihor şi Arad se menţine extrem de scăzut. Crişul Alb are un debit de sub 7% din valoarea normală pentru luna septembrie, în timp ce şi acumulările din zonă au rezerve de apă îngrijorător de mici.

Nivelul apelor din bazinul hidrografic Crişuri, la cote extrem de scăzute

Situaţia hidrologică se menţine deficitară şi în prima lună de toamnă, râurile din bazinul hidrografic Crişuri având în continuare debite mult mai mici decât media obişnuită pentru această perioadă, informează, marţi, reprezentanţii Apele Române Crişuri.

”Pentru a fi mai uşor de înţeles: 100% reprezintă debitul obişnuit al râului în luna septembrie, iar procentele de mai jos arată câtă apă curge acum, comparativ cu acest nivel. Crişul Alb – staţia hidrometrică Chişineu Criş, judeţul Arad: 6,88%; Crişul Negru – staţia hidrometrică Zerind, judeţul Arad: 11,8%; Crişul Repede – staţia hidrometrică Oradea, judeţul Bihor: 22,2%; Barcău – staţia hidrometrică Sălard, judeţul Bihor: 13%”, sunt datele făcute publice de instituţie.

Rezerve reduse în acumulările de apă

În ceea ce priveşte acumulările permanente, situaţia diferă de la o zonă la alta. Potrivit sursei citate, unele acumulări au rezerve extrem de mici, în timp ce în altele rezervele de apă sunt ”puţin mai mari”.

”În medie, gradul de umplere este de aproximativ 20% pentru cele cu folosinţe precum irigaţii, agrement, piscicultură şi controlul debitului în aval, respectiv de aproximativ 42% pentru cele folosite la alimentarea cu apă şi producerea de energie”, menţionează sursa citată.

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