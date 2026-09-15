Seceta loveşte bazinul hidrografic Crişuri. Debitele râurilor, la niveluri extrem de scăzute – VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 16:34

Seceta continuă să afecteze bazinul hidrografic Crişuri, unde nivelul apelor din judeţele Bihor şi Arad se menţine extrem de scăzut. Crişul Alb are un debit de sub 7% din valoarea normală pentru luna septembrie, în timp ce şi acumulările din zonă au rezerve de apă îngrijorător de mici.

Distribuie articolul