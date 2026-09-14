Șofer din Sibiu, reținut după ce a lovit patru mașini parcate. Alcoolemia depășea 2 g/l la ambele probe

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 20:42

Un bărbat de 50 de ani din Sibiu a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident și a intrat cu mașina în patru autoturisme parcate. Analizele toxicologice au indicat o alcoolemie de peste 2 g/l alcool pur în sânge la ambele probe recoltate.

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