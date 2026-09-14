Șofer din Sibiu, reținut după ce a lovit patru mașini parcate. Alcoolemia depășea 2 g/l la ambele probe

Un bărbat de 50 de ani din Sibiu a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident și a intrat cu mașina în patru autoturisme parcate. Analizele toxicologice au indicat o alcoolemie de peste 2 g/l alcool pur în sânge la ambele probe recoltate.
Accident pe strada Octavian Goga din Sibiu
Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, când polițiștii Biroului Rutier Sibiu au fost solicitați să intervină în urma unui accident produs pe strada Octavian Goga, din municipiul Sibiu.
Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 50 de ani, domiciliat în Sibiu, conducea un autoturism pe această stradă. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar mașina a intrat în coliziune cu patru autoturisme care erau parcate.
Cauzele exacte și împrejurările în care s-a produs pierderea controlului asupra autoturismului urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor.
Șoferul a ajuns la spital
În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale. El a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital, unde a primit îngrijirile necesare.
Polițiștii au continuat cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv dacă șoferul se afla sub influența alcoolului în momentul în care a urcat la volan.
Alcoolemie de peste 2 g/l la ambele probe
Rezultatele analizelor de laborator au confirmat suspiciunile anchetatorilor. Potrivit polițiștilor sibieni, prima probă biologică recoltată a indicat o concentrație de 2,18 g/l alcool pur în sânge, în timp ce la cea de-a doua probă valoarea a fost de 2,01 g/l alcool pur în sânge.
Valorile au fost consemnate în cadrul dosarului penal deschis în urma accidentului.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
Luni seară, după finalizarea etapelor de cercetare care au permis dispunerea măsurii, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au anunțat reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore.
Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
După reținere, bărbatul a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând ca ancheta să stabilească întreaga situație de fapt și răspunderea penală.
Cercetările sunt în continuare desfășurate de polițiști pentru documentarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.