Focar de toxiinfecție alimentară la o pensiune din județul Bihor. 13 copii au ajuns la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 20:40

13 copii cu vârste între 10 și 14 ani s-au îmbolnăvit după ce au fost cazați, în perioada 9-11 septembrie, la o pensiune din Vadu Crișului. Doi dintre elevi au fost internați, iar ceilalți 11 se află în izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat transmis luni de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor.

Distribuie articolul