Focar de toxiinfecție alimentară la o pensiune din județul Bihor. 13 copii au ajuns la spital

13 copii cu vârste între 10 și 14 ani s-au îmbolnăvit după ce au fost cazați, în perioada 9-11 septembrie, la o pensiune din Vadu Crișului. Doi dintre elevi au fost internați, iar ceilalți 11 se află în izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat transmis luni de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor.
13 copii au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară
DSP a suspendat activitatea de preparare și servire a mâncărurilor gătite la pensiune și a aplicat o amendă de 25.000 de lei.
Focarul colectiv de toxiinfecție alimentară a fost identificat la un grup de elevi ai unei școli gimnaziale din Oradea, cazați la o pensiune din localitatea Vadu Crișului. Primele simptome au apărut în seara zilei de 10 septembrie, la aproximativ una-două ore după servirea mesei de seară.
În unitatea de cazare se aflau 26 de persoane, dintre care 24 de copii și două cadre didactice însoțitoare. Până la data de 14 septembrie, 13 copii au prezentat simptome de îmbolnăvire, respectiv greață, vărsături și scaune diareice. Într-unul dintre cazurile apărute ulterior a fost semnalată și febra.
Primele 11 cazuri au fost evaluate de echipajele SMURD și SAJ Bihor și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Elevii au fost diagnosticați cu toxiinfecție alimentară, însă nu au necesitat internare. Ulterior, alte două eleve s-au prezentat la spital, una fiind internată pentru tratament, iar cealaltă izolată la domiciliu. Un al doilea caz a fost internat în 13 septembrie, după ce simptomele nu s-au remis.
Ancheta epidemiologică derulată de DSP Bihor a identificat și un element suplimentar: o parte dintre copiii simptomatici au declarat că au consumat apă de la un izvor din vecinătatea Peșterii Vadu Crișului. Ipoteza este în curs de verificare, însă sursa și modul de transmitere a toxiinfecției alimentare nu au fost stabilite definitiv.
Pensiunea, amendată și cu activitatea de preparare a mâncării suspendată
În urma controlului igienico-sanitar efectuat la pensiune în 11 septembrie, inspectorii DSP Bihor au constatat deficiențe și au dispus amendarea unității cu 25.000 de lei, precum și suspendarea activității de pregătire, preparare și servire a mâncărurilor gătite, începând cu aceeași dată.
Totodată, au fost prelevate probe pentru identificarea sursei focarului - o probă de apă din bucătărie, una din piscina exterioară și cinci teste de sanitație -, aflate în analiză în laboratorul DSP Bihor. Măsurile includ și monitorizarea stării de sănătate a tuturor persoanelor expuse, cu actualizarea permanentă a situației cazurilor.
DSP Bihor a informat Ministerul Sănătății și Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile București.
Specialiștii DSP recomandă populației să respecte regulile de igienă alimentară, să se spele riguros pe mâini, să evite consumul de apă din surse nemonitorizate și să păstreze alimentele la temperaturi corespunzătoare. Persoanele care prezintă greață, vărsături, diaree sau febră după consumul unor alimente ori al apei din surse nesigure sunt sfătuite să se adreseze medicului.