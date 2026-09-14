Senatul a adoptat eliminarea adeverinței de asigurat CASS până la finalul anului 2027. Propunerea legislativă interzice instituțiilor și furnizorilor de servicii medicale să mai solicite adeverința fizică sau alte dovezi pe hârtie pacienților, în măsura în care calitatea de asigurat poate fi verificată direct în sistemul electronic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată până la finalul lui 2027
Propunerea legislativă adoptată de Senat prevede eliminarea treptată a obligației persoanelor asigurate CASS de a prezenta adeverința fizică de asigurat atunci când statutul lor poate fi verificat electronic.
Măsura ar urma să fie aplicată până la 31 decembrie 2027 și are ca scop simplificarea accesului la serviciile medicale și reducerea documentelor solicitate pacienților.
Ce se schimbă pentru persoanele asigurate
Noua propunere nu modifică regulile privind calitatea de asigurat și nici obligațiile referitoare la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).
De asemenea, proiectul nu introduce noi categorii de persoane asigurate și nu modifică pachetul de servicii medicale de bază.
Principala schimbare vizează modul în care este dovedită calitatea de asigurat. Atunci când informațiile pot fi verificate electronic, pacientului nu îi va mai putea fi solicitată adeverința fizică.
Verificarea electronică devine principala metodă de confirmare
Potrivit propunerii legislative, verificarea electronică a calității de asigurat va deveni metoda principală de confirmare a statutului pacientului.
Rezultatul verificării electronice va avea aceeași valoare juridică precum adeverința de asigurat.
În cazul în care este necesară o dovadă documentară, furnizorul de servicii medicale va putea genera, descărca și păstra documentul electronic. Acesta va fi securizat prin sigiliu electronic calificat și marcă temporală și va putea fi utilizat ca probă.
Când mai poate fi solicitată adeverința de asigurat
Adeverința fizică va putea fi solicitată doar în situații excepționale, atunci când verificarea electronică nu este posibilă.
Printre situațiile avute în vedere se numără problemele tehnice, indisponibilitatea temporară a sistemelor informatice sau imposibilitatea identificării persoanei.
În rest, dacă statutul de asigurat poate fi confirmat electronic, furnizorul de servicii medicale nu va putea cere pacientului să prezinte adeverința fizică.
Lipsa cardului nu ar trebui să ducă la plata serviciilor medicale
Propunerea legislativă stabilește și că lipsa cardului național de sănătate sau a adeverinței nu poate determina acordarea serviciilor medicale contra cost atunci când calitatea de asigurat este confirmată prin sistemul electronic.
Persoana asigurată va trebui să furnizeze datele necesare verificării electronice, fără să fie obligată să prezinte automat documente justificative.
Excepție pentru persoanele care refuză cardul de sănătate
Proiectul prevede o excepție pentru persoanele care refuză în mod expres primirea cardului național de asigurări sociale de sănătate din motive religioase sau de conștiință.
În cazul acestora, adeverința de asigurat va putea fi emisă și utilizată pentru dovedirea calității de asigurat.
Totodată, documentele care atestă calitatea de asigurat vor putea fi solicitate în situații excepționale în care verificarea electronică este imposibilă din motive tehnice sau din cauza indisponibilității temporare a sistemelor informatice.
Cardul de sănătate și cartea electronică de identitate, în perioada de tranziție
Până la 31 decembrie 2027, cardul național de asigurări sociale de sănătate și cartea electronică de identitate vor putea fi utilizate alternativ pentru autentificarea în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate și pentru dovedirea calității de asigurat.
Perioada de tranziție este menită să permită adaptarea sistemelor informatice și trecerea graduală către verificarea electronică a statutului de asigurat.
Senatul a adoptat proiectul cu 111 voturi pentru
Propunerea legislativă a fost adoptată de plenul Senatului cu 111 voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”.
Proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional.
Dacă va fi adoptată și promulgată în forma propusă, noua reglementare ar reduce necesitatea prezentării documentelor fizice și ar simplifica procedurile pentru pacienții care trebuie să își dovedească statutul de asigurat.