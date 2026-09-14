Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 sept. 2026, 18:49

Senatul a adoptat eliminarea adeverinței de asigurat CASS până la finalul anului 2027. Propunerea legislativă interzice instituțiilor și furnizorilor de servicii medicale să mai solicite adeverința fizică sau alte dovezi pe hârtie pacienților, în măsura în care calitatea de asigurat poate fi verificată direct în sistemul electronic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

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