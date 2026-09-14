Alexandru Rogobete trage un semnal de alarmă: „Putem moderniza spitale, dar investiția trebuie continuată prin oameni”

Investițiile în spitale și aparatura medicală performantă nu sunt suficiente pentru un sistem de sănătate eficient. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete atrage atenția că modernizarea trebuie dublată "de o investiție în resursa umană" și de o finanțare predictibilă a serviciilor medicale. "„Putem construi clădiri și cumpăra aparatură performantă, dar investiția trebuie continuată prin oameni”, spune Rogobete.
Rogobete susține că investițiile făcute în spitale pot schimba concret accesul pacienților la servicii medicale și dă ca exemplu Spitalul Municipal din Hunedoara, unde au fost dezvoltate mai multe servicii și modernizată aparatura medicală.
„Se poate! Iar Spitalul Municipal din Hunedoara este o dovadă că investițiile în sănătate schimbă concret lucrurile pentru oameni”, transmite fostul ministru, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Potrivit lui Rogobete, colaborarea dintre autoritățile centrale și cele locale poate contribui la dezvoltarea unor servicii medicale de calitate mai aproape de pacienți.
„Am găsit aici un spital în care Ministerul Sănătății și autoritățile locale au investit masiv în ultimii ani. Un spital municipal care demonstrează că, atunci când există colaborare, seriozitate și investiții, medicina de calitate poate fi făcută și aproape de casă”, afirmă acesta.
„Avem nevoie de mai mulți medici și de mai multe asistente”
Fostul ministru atrage însă atenția că modernizarea infrastructurii medicale trebuie însoțită de investiții în resursa umană și de o finanțare stabilă a serviciilor de sănătate.
„Dar, indiferent de spitalul în care am intrat în aceste zile, mesajul oamenilor din sistem a fost aproape același: avem nevoie de mai mulți medici, de mai multe asistente și de o finanțare adecvată și predictibilă a programelor de sănătate”, spune Rogobete.
Acesta subliniază că investițiile în clădiri și echipamente reprezintă doar o parte a dezvoltării sistemului medical.
„Putem construi clădiri, putem cumpăra aparatură performantă și putem moderniza spitale. Dar investiția trebuie continuată prin oameni și prin finanțarea serviciilor medicale”, transmite Alexandru Rogobete.
Prevenția și diagnosticul precoce, în centrul mesajului fostului ministru
Rogobete vorbește și despre importanța programelor de prevenție, în contextul serviciilor oferite la Spitalul Municipal Hunedoara. Un exemplu este screeningul pentru cancerul de sân și realizarea de mamografii gratuite pentru femeile din zonă.
„Prevenția și diagnosticul precoce pot salva vieți, iar astfel de programe trebuie susținute și dezvoltate”, afirmă fostul ministru.
"Sănătatea se construiește. Nu se improvizează", a conchis acesta.
Mesajul său vine în contextul investițiilor realizate în infrastructura medicală și în aparatura de diagnostic. În cazul spitalului din Hunedoara, zona de imagistică a fost modernizată și dispune de CT, RMN, mamograf și ecografie dedicată. Au fost dezvoltate și modernizate, de asemenea, blocul operator și secția ATI.