Budăi, acuzații dure la adresa lui Bolojan: „Deficitul redus pe hârtie nu este o performanță”

Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că prezintă reducerea deficitului bugetar din primele șapte luni ale anului drept o performanță, deși, susține social-democratul, o parte dintre facturile statului ar fi fost amânate. Deputatul PSD afirmă că diferența dintre deficitul din 2025 și cel din 2026 nu ar reflecta situația completă a finanțelor publice.
Marius Constantin Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că prezintă reducerea deficitului bugetar din primele șapte luni ale anului drept o performanță, în condițiile în care, susține social-democratul, o parte dintre facturile statului ar fi fost amânate. Budăi compară deficitul înregistrat în primele șapte luni din 2025, de 76,4 miliarde de lei, cu cel de 48 de miliarde de lei din perioada similară a acestui an și afirmă că diferența dintre cele două valori nu ar reflecta situația completă a finanțelor publice.
Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că a ascuns deficitul real: „Amâni plățile, bagi facturile în sertar și Excelul arată impecabil”
Budăi, atac la Bolojan: „Miracolul fiscal Bolojan”
Fostul ministru al Muncii ironizează modul în care premierul prezintă reducerea deficitului și susține că aceasta ar fi fost obținută inclusiv prin amânarea unor plăți care vor trebui făcute ulterior de stat. „Miracolul fiscal Bolojan - ascunzi facturile ca să pari un prim-ministru bun și sărbătorești un deficit mai mic pe un PIB care se prăbușește. Bravos!”, a scris Budăi pe Facebook.
„Domnul Bolojan a găsit, în sfârșit, rețeta prin care România iese din criză: nu rezolvi deficitul, doar amâni ziua în care trebuie să-l recunoști. De la 76,4 miliarde de lei în primele șapte luni din 2025, la 48 de miliarde în aceeași perioadă din 2026 — o scădere care ar suna minunat dacă anul ar avea, într-adevăr, doar șapte luni. Din păcate pentru domnul Bolojan, calendarul fiscal nu funcționează pe mandat, iar execuția bugetară nu se oprește acolo unde se oprește power point-ul de la Palatul Victoria”, afirmă Budăi.
Budăi susține că facturile statului au fost „puse la coadă”
Social-democratul susține că o parte dintre facturile pentru lucrări efectuate pentru stat nu au fost achitate și face referire inclusiv la proiecte derulate prin programul „Anghel Saligny”. În opinia sa, faptul că aceste plăți nu au fost încă făcute ar influența modul în care arată execuția bugetară, în timp ce firmele care au realizat lucrările trebuie să își achite în continuare salariile, taxele, ratele și furnizorii.
„Facturile nu au dispărut. Doar au fost puse la coadă. Firmele care au lucrat pentru statul român — inclusiv prin programe precum Anghel Saligny — încă așteaptă banii datorați. Nu pentru că lucrarea n-a fost făcută, ci pentru că Guvernul Minus a descoperit că este mai ieftin politic să întârzii plata decât s-o recunoști în execuție Este o strategie contabilă simplă: dacă nu plătești, nu apare la cheltuieli. Problema este că antreprenorul plătește în continuare salarii, taxe, rate și furnizori, chiar dacă statul a decis să-l aștepte pe «la anul»”, susține Budăi.
Ce spune Budăi despre PNRR și cele 63.000 de locuri de muncă
Fostul ministru face referire și la sumele pe care statul le-ar avea de achitat în urma unor procese pierdute, la fondurile din PNRR despre care afirmă că au fost pierdute și la dispariția a 63.000 de locuri de muncă. Budăi susține că toate aceste elemente reprezintă efecte ale deciziilor luate și că impactul lor financiar ar urma să fie resimțit ulterior.
„La fel stau lucrurile cu sumele pe care statul le-a pierdut definitiv în instanță și tot le mai are de plătit, cu banii care s-au dus pe apa sâmbetei din PNRR, și cu cele 63.000 de locuri de muncă dispărute — fiecare dintre ele însemnând o familie cu un salariu în minus, și un stat care încasează mai puține impozite și contribuții. Nu este o coincidență contabilă. Este prețul deciziilor luate, doar că plata lui a fost programată să apară după ce se termină exercițiul de imagine”, afirmă Budăi.
Marius Budăi: „România nu are nevoie de un contabil care ascunde bine cifrele”
În finalul mesajului, social-democratul susține că reducerea deficitului raportată după primele șapte luni nu poate fi considerată o performanță a Guvernului și afirmă că efectele politicilor adoptate sunt suportate de angajați și de mediul privat. Budăi invocă facturile amânate, evoluția PIB-ului, investițiile și situația profesorilor, medicilor și antreprenorilor pentru a-și susține criticile la adresa premierului.
„Domnule Bolojan, un deficit «redus» pe hârtie, în șapte luni din douăsprezece, cu facturi puse deoparte, cu un PIB care scade cel mai mult din Europa, cu investiții care se prăbușesc după ce se termină banii europeni și cu toată nota trimisă la profesori, medici și antreprenori nu este o performanță de guvernare. Este o amânare, plătită din timpul și din buzunarul oamenilor care nu au de ales decât să aștepte, la fel ca firmele care au construit la noi în țară. România nu are nevoie de un contabil care ascunde bine cifrele. Are nevoie de un guvern care le rezolvă”, își încheie Marius Budăi mesajul.