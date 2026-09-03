Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că a ascuns deficitul real: „Amâni plățile, bagi facturile în sertar și Excelul arată impecabil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 10:39

Marius Budăi lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și susține că reducerea deficitului ar fi fost obținută prin amânarea plăților și blocarea investițiilor. Deputatul PSD afirmă că românii trebuie să afle „cifră cu cifră” situația reală a bugetului după înlocuirea actualului premier interimar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre marius budaiilie bolojan