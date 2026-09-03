Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că a ascuns deficitul real: „Amâni plățile, bagi facturile în sertar și Excelul arată impecabil”

Marius Budăi lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și susține că reducerea deficitului ar fi fost obținută prin amânarea plăților și blocarea investițiilor. Deputatul PSD afirmă că românii trebuie să afle „cifră cu cifră” situația reală a bugetului după înlocuirea actualului premier interimar.
Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru în Guvernul Ciucă, lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan și susține că deficitul bugetar ar fi fost cosmetizat prin amânarea unor plăți, blocarea facturilor și tăierea investițiilor. Social-democratul ironizează ceea ce numește „performanța alchimică” a premierului interimar și afirmă că realitatea bugetară va ieși la iveală după plecarea acestuia.
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Budăi susține că, în primele șase luni, statul ar fi trebuit să încaseze 378,9 miliarde de lei, dar veniturile efective ar fi fost de 342,5 miliarde de lei. Diferența indicată de el este de 35,8 miliarde de lei, iar deputatul PSD acuză Guvernul că ar fi încercat să mascheze problemele prin amânarea cheltuielilor.
Cum spune Marius Budăi că ar fi „ascuns” Bolojan deficitul?
Marius Budăi afirmă că reducerea deficitului cu care se laudă Ilie Bolojan ar fi, în realitate, rezultatul unei contabilități bazate pe plăți amânate și investiții oprite. Potrivit acestuia, faptul că o factură nu este achitată imediat nu înseamnă că obligația financiară dispare.
„Domnul Bolojan se laudă cu reducerea deficitului bugetar. Și, într-adevăr, este o adevărată performanță alchimică. În primele șase luni, România trebuia să încaseze 378,9 miliarde de lei. A încasat 342,5 miliarde. Lipsesc 35,8 miliarde. Dar în contabilitatea domnului Bolojan, gaura nu mai este gaură. Amâni niște plăți, lași facturile constructorilor în sertar, oprești investițiile – și gata, tabelul Excel arată impecabil”, a declarat Marius Budăi.
Afirmațiile privind veniturile și modul în care deficitul ar fi fost gestionat îi aparțin deputatului PSD.
Ce îi reproșează Budăi Guvernului în privința investițiilor?
Deputatul PSD susține că Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi redus investițiile pentru a obține, pe hârtie, o situație bugetară mai bună. El compară această strategie cu vânzarea instrumentelor de lucru pentru a crea temporar impresia că există bani disponibili.
„Tăierea investițiilor este ca și cum ți-ai vinde uneltele din atelier ca să arăți că ai bani în casă. Pe moment ești pe plus, dar de mâine nu mai ai din ce trăi. În timp ce investițiile străine s-au prăbușit cu peste 80%, economia nu este stimulată – este stoarsă”, a mai adăugat social-democratul.
Budăi leagă astfel politica bugetară a Guvernului de o deteriorare a investițiilor și acuză Executivul că ar fi sacrificat dezvoltarea pe termen lung pentru rezultate contabile pe termen scurt. Afirmația privind scăderea investițiilor străine cu peste 80% este prezentată de acesta, fără ca în materialul furnizat să fie indicată o serie statistică separată care să detalieze procentul.
Ce este „marea reformă a sertarului” invocată de Marius Budăi?
Social-democratul folosește expresia pentru a descrie ceea ce consideră a fi metoda Guvernului de a amâna obligațiile și de a prezenta ulterior deficitul ca fiind mai mic.
Budăi spune că asemenea datorii nu dispar și avertizează că situația reală va trebui prezentată public după schimbarea Executivului.
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„Să știți, domnule Bolojan că sertarul are un capăt, iar mucegaiul de sub preș nu dispare de la sine. Imediat după înlocuirea dumneavoastră, o radiografie detaliată și transparentă a situației bugetare este obligatorie. Românii au dreptul să vadă, cifră cu cifră, ce se află în spatele acestui fals reformism și cât ne costă, în realitate, demagogia contabilă și sărăcia impusă”, a concluzionat social-democratul.
Ce urmează după plecarea Guvernului Bolojan?
Guvernul Bolojan se află în interimat, iar la Palatul Cotroceni urmează discuții pentru formarea unui Executiv cu puteri depline. În acest context, atacurile PSD la adresa lui Ilie Bolojan se intensifică, iar Sorin Grindeanu și-a anunțat deja intenția de a prelua funcția de premier.
Marius Budăi cere ca următorul Guvern să facă o analiză completă și publică a finanțelor statului, pentru a arăta ce plăți au fost amânate și care este situația reală a obligațiilor bugetare. Acuzațiile privind „ascunderea” deficitului, „falsul reformism” și „sărăcia impusă” reprezintă poziția politică exprimată de deputatul PSD.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026