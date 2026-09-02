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Politica· 1 min citire

USR, atac șocant din Parlament: „Trăim în dictatură!”

USR

USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 19:41
SursăRealitatea PLUS

Atacuri șocante din Palatul Parlamentului! Lideri din USR susțin că România trăiește în dictatură, iar PSD și AUR resping modificările la legile justiției. Mai mult, aceștia vin cu un atac și la statul de drept și susțin că orice reformă este blocată de șefa Înaltei Curți.

Atac la statul de drept și justiție

„Este teribil ce s-a întâmplat în această perioadă în România. Gândiți-vă că suntem în situația în care Parlamentul României, Camera Deputaților are în conducere un om al Rusiei. Este inadmisibil ca PSD să facă un astfel de lucru.

PSD în acest moment este la fel de extremist cum este SOS, la fel de extremist cum este Șoșoacă, la fel de extremist cum este AUR.

România, din păcate, a alunecat într-o dictatură.

Și a început dictatura în momentul în care au zis că putem să executăm oamenii politici care sunt incomozi.

Este oprită orice încercare de reformă a justiției. N-ai cum să reformezi. Dacă vrei să faci o reformă și imediat este blocată acea reformă de Lia Savonea.”, a declarat Alexandru Dimitriu, deputat USR.

„Viziunile AUR, SOS și PSD sunt fix aceleași și în domeniul justiției. Îi unesc foarte multe lucruri și se vede acum. Și au unit eforturile și în Camera Deputaților să respingă toate aceste legi.”, a zis Stelian Ion, deputat USR.

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