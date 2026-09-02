USR, atac șocant din Parlament: „Trăim în dictatură!”

Publicat 2 sept. 2026, 19:41 Sursă Realitatea PLUS

Atacuri șocante din Palatul Parlamentului! Lideri din USR susțin că România trăiește în dictatură, iar PSD și AUR resping modificările la legile justiției. Mai mult, aceștia vin cu un atac și la statul de drept și susțin că orice reformă este blocată de șefa Înaltei Curți.

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