Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Răspunsul AUR la prioritățile anunțate de PSD: noi propunem mai la firul ierbii, mai concret”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat răspunsul AUR la cele zece priorități anunțate de PSD pentru România, punând în paralel măsurile celor două formațiuni în domenii precum energia, apărarea, fiscalitatea, reforma statului, pensiile, educația, agricultura și infrastructura.
Petrișor Peiu susține că în locul auditurilor, programelor, inventarelor și mecanismelor propuse de PSD, AUR avansează măsuri concrete, de la oprirea decarbonizării și revenirea la TVA de 19%, până la indexarea pensiilor, reducerea aparatului de stat și finalizarea marilor proiecte de infrastructură.
„Noi ne-am propus astăzi, printre altele, să oferim și un răspuns cerințelor PSD privind așa-numitele priorități pentru România.
Aceste răspunsuri punctuale sunt următoarele. Prima prioritate citată de PSD: refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor.
Propunerile domniei sale sunt să facă un audit, să elaboreze un calendar, să facă un program, să facă un inventar. Noi propunem, mai la firul ierbii, mai concret: oprirea decarbonizării, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, construirea hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj – Tarnița-Lăpuștești, Porțile de Fier, Bicaz – și finalizarea inelului național de 400 de kilovolți.”
Petrișor Peiu a continuat:
„A doua prioritate anunțată de PSD: securitatea națională, apărarea și industria de profil.PSD propune un portofoliu de companii românești, adică tot un inventar, un program și niște condiții. Noi avem propuneri mai concrete.Prima dintre ele: desecretizarea contractelor semnate cu banii din SAFE. În al doilea rând, asigurarea a minimum 50% din ceea ce prevăd acele contracte prin componentă națională. Și, în al treilea rând, renegocierea contractelor acolo unde este cazul.”
Liderul senatorilor AUR a mai declarat, referitor la reindustrializare:
„Reindustrializare, capital productiv. PSD propune harta capacităților productive, alte programe, scheme și operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, operaționalizare pe care România o face de cinci ani. Noi, iarăși, cu propuneri de un nivel mai simplu, mai la firul ierbii: prețuri decente la energie și ajutor de stat pentru plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.”
„Colectare corectă, combaterea fraudei și disciplină bugetară. PSD propune integrare, ținte, elaborarea unor ținte – inteligentă propunere –, control, mult control pe firme și un inventar serios. Noi propunem iarăși chestiuni mai simple: revenirea la TVA de 19%, cotă standard, 9% cotă redusă, impozit pe dividende de 8%, prag la microîntreprindere de 500.000 de euro și cotă pentru întreprinderi de 1,25% din cifra de afaceri, limitarea controalelor și taxarea inversă în cazul TVA”, a adaugat Petrișor Peiu.
În privința reformei statului, liderul senatorilor AUR a spus:
„Reforma statului și servicii publice.PSD propune un audit, un portal public și interoperabilitate.Noi, iarăși, mai concret, zicem așa: 300 de parlamentari, guvern cu 10 ministere, maximum 50 de secretari de stat, maximum 20 de agenții și autorități, reducerea birocrației și dereglementare.”
Pe tema veniturilor și a protecției sociale, Petrișor Peiu a declarat:
„Muncă, venituri, coeziune socială și demografie. PSD propune mecanisme de corelare, extinderea negocierii colective și cont individual de competențe. Noi nu știm cuvinte atât de frumoase și propunem indexarea pensiilor, CASS încasat la numărul efectiv de ore lucrate, stimularea muncii, anularea CASS pentru mame, veterani și foști deținuți politici.”
În ceea ce privește educația, sănătatea și cercetarea, Petrișor Peiu a continuat:
„Educație, sănătate, competențe și cercetare. PSD propune un program de alfabetizare și învățământ dual, în condițiile în care PSD-ul a desființat școlile profesionale și rețeaua de prevenție. Noi, iarăși, mai puțin lipsiți de imaginație, propunem păstrarea examenului național de capacitate, generalizarea mesei calde în învățământul primar și gimnazial, spitale, noi ambulatorii și institute naționale, precum și credit fiscal pentru finanțarea cercetării românești.”
Referindu-se la agricultură și dezvoltarea rurală, Petrișor Peiu a spus:
„Agricultură și dezvoltare rurală. PSD propune un inventar, programe și trasabilitate. Atenție: toate propunerile PSD sunt pentru doi ani. Peste doi ani să facem inventar. Noi propunem irigații, finanțarea centrelor de colectare, controlul epidemiilor și ferme de reproducție.”
În privința infrastructurii, liderul senatorilor AUR a declarat:
„Infrastructură și investiții strategice. PSD propune iarăși audit, pregătirea planului național și liste scurte. Noi propunem finalizarea Coridorului IV european de cale ferată, electrificarea a 1.000 de kilometri de cale ferată, dublarea liniei Constanța–Mangalia și a liniei Cluj-Napoca–Episcopia Bihorului, investiția hidrotehnică Bala, pentru a avea și centrală nucleară, precum și finalizarea A0, centura Bucureștiului, A1, A7 și A8.”
În final, Petrișor Peiu a afirmat:
„România europeană și euroatlantică. PSD ne propune harta capacității, alte programe, nu știu care, altele, scheme și operaționalizarea BID.
Noi propunem prețuri decente la energie. Noi propunem aici renegocierea programelor care ne-au făcut atâta rău, în primul rând politica de tip Green Deal și, în al doilea rând, renegocierea împrumuturilor cu Uniunea Europeană”.