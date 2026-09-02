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Politica· 1 min citire

USR, atacuri în rafală. Presiuni pentru audierea șeful SPP

Liderii USR în jurul lui Dominic Fritz

Liderii USR în jurul lui Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 13:46
SursăRealitate Plus

Se fac noi presiuni din partea USR în cazul atacului fără precedent la adresa șefului SPP. Reacțiile vin după ce generalul Lucian Pahonțu a venit cu un răspuns oficial în care spune că nu a participat la violențele împotriva manifestanților. În tot acest timp, presa speculează că atacul ar fi unul voalat la adresa președintelui Nicușor Dan, potrivit Realitatea Plus.

USR a anunțat deja că partidul pornește demersurile pentru chemarea șefului SPP, Lucian Pahonțu, în fața Comisiei de Apărare. Acest atac al USR vine după anchetele jurnalistice care au fost efectuate în ultima perioadă și, desigur, la scurt timp după ce Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Pază și Protecție, a venit cu un răspuns oficial la aceste anchete jurnalistice și a explicat ce făcea unitatea pe care o coordona atât la Revoluția din ’89, cât și la Mineriada din 1990.

Șeful SPP a anunțat că unitatea pe care o coordona nu a intrat în contact cu revoluționarii și, sigur, nu avea muniție. Se fac în continuare verificări amănunțite, iar acesta a anunțat că așteaptă concluziile oficiale.

Pe de altă parte, numeroși jurnaliști susțin că atacul rezistilor la adresa șefului SPP ar fi, de fapt, unul voalat la adresa președintelui Nicușor Dan.

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