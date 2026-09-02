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Politica· 1 min citire
USR, atacuri în rafală. Presiuni pentru audierea șeful SPP
Liderii USR în jurul lui Dominic Fritz
Publicat2 sept. 2026, 13:46
SursăRealitate Plus
Se fac noi presiuni din partea USR în cazul atacului fără precedent la adresa șefului SPP. Reacțiile vin după ce generalul Lucian Pahonțu a venit cu un răspuns oficial în care spune că nu a participat la violențele împotriva manifestanților. În tot acest timp, presa speculează că atacul ar fi unul voalat la adresa președintelui Nicușor Dan, potrivit Realitatea Plus.
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