Gabriela Firea obține în Comisia FEMM sprijin european pentru infertilitate și oncofertilitate prin programul EU4Health

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 09:34

Europarlamentarul Gabriela Firea anunță o victorie importantă în Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, unde au fost adoptate amendamentele sale privind alocarea de fonduri prin programul EU4Health pentru prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.

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