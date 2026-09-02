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Politica· 2 min citire
Gabriela Firea obține în Comisia FEMM sprijin european pentru infertilitate și oncofertilitate prin programul EU4Health
Gabriela Firea
Europarlamentarul Gabriela Firea anunță o victorie importantă în Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, unde au fost adoptate amendamentele sale privind alocarea de fonduri prin programul EU4Health pentru prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.
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