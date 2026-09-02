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Politica· 2 min citire

Gabriela Firea obține în Comisia FEMM sprijin european pentru infertilitate și oncofertilitate prin programul EU4Health

Gabriela Firea

Gabriela Firea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 09:34

Europarlamentarul Gabriela Firea anunță o victorie importantă în Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, unde au fost adoptate amendamentele sale privind alocarea de fonduri prin programul EU4Health pentru prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.

Fonduri europene pentru sprijinirea familiilor

În cadrul votului asupra avizului referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027, Comisia FEMM a aprobat amendamentele depuse de Gabriela Firea, care urmăresc extinderea accesului la servicii esențiale pentru persoanele afectate de infertilitate.

Măsurile prevăd utilizarea fondurilor din programul EU4Health pentru prevenirea și diagnosticarea infertilității, servicii de reproducere asistată medical, consiliere psihologică și sprijin social, precum și pentru domeniul oncofertilității.

Următorul pas: votul în plenul Parlamentului European

Raportul urmează să fie supus votului în plenul Parlamentului European, iar Gabriela Firea și-a exprimat încrederea că modificările vor primi sprijinul majorității eurodeputaților.

Potrivit acesteia, obiectivul este ca șansa de a deveni părinte să nu mai depindă de statul în care locuiește o familie sau de posibilitățile sale financiare.

Infertilitatea, tratată ca o prioritate de sănătate publică

Europarlamentarul susține că infertilitatea trebuie recunoscută ca o problemă majoră de sănătate publică, iar diferențele dintre statele membre în ceea ce privește accesul la tratamente și servicii de sprijin trebuie reduse.

„Speranța unei familii de a avea un copil trebuie susținută, la fel și lupta unei femei pentru sănătatea și viața ei”, a declarat Gabriela Firea.

Prin aceste propuneri, Comisia Europeană și statele membre sunt încurajate să îmbunătățească accesul egal la prevenirea și diagnosticarea infertilității, la serviciile de reproducere asistată medical și la sprijinul psihosocial, folosind resursele disponibile prin fondurile europene.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026

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