Florin Manole, acuzații dure la adresa fostului ministru Pîslaru: „Un proiect de 800 de milioane de euro este în pericol”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 sept. 2026, 17:00

Un proiect de asistență socială în valoare de aproximativ 800 de milioane de euro riscă să fie blocat, în opinia fostului ministru al Muncii, Florin Manole. Acesta îl acuză pe ministrul demis Dragoș Pîslaru de „incompetență și tergiversări” și susține că întârzierea semnării contractelor îi poate afecta direct pe beneficiarii programului.

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