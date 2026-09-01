Florin Manole, acuzații dure la adresa fostului ministru Pîslaru: „Un proiect de 800 de milioane de euro este în pericol”

Un proiect de asistență socială în valoare de aproximativ 800 de milioane de euro riscă să fie blocat, în opinia fostului ministru al Muncii, Florin Manole. Acesta îl acuză pe ministrul demis Dragoș Pîslaru de „incompetență și tergiversări” și susține că întârzierea semnării contractelor îi poate afecta direct pe beneficiarii programului.
Florin Manole afirmă că unul dintre cele mai importante proiecte sociale derulate în România riscă să nu ajungă la persoanele și comunitățile pentru care a fost conceput.
Potrivit fostului ministru al Muncii, finanțarea ar trebui să sprijine categorii vulnerabile din aproximativ 2.000 de comunități rurale, printre beneficiari aflându-se copii aflați în risc de abandon școlar, persoane vârstnice vulnerabile și oameni cu dizabilități.
Proiectul de 800 de milioane de euro, în centrul criticilor
Florin Manole susține că lipsa semnării contractelor întârzie transferul resurselor către comunitățile care au nevoie de acestea.
„Un proiect de 800.000.000 de euro, in pericol din cauza incompetentei si tergiversarilor ministrului demis Pislaru!
Cei ce trebuiau sa fie beneficiarii - copiii in risc de abandon scolar, varstnici in stare de vulnerablitate, persoane cu dizabilitati din 2000 de comunitati rurale - raman astfel fara resurse pentru ca nu se semneaza contracte si banii nu ajung acolo unde trebuie.
Astfel, cel mai mare proiect de asistenta sociala pe care l-a avut vreodata Romania risca sa se transforme in cel mai mare esec. Munca a mii de functionari publici si asistenti sociali e aruncata la cos de un guvern demis si incompetent. Un guvern care a promis debirocratizare si care nu e in stare nici macar sa semneze contractele pe un proiect la care altii au facut deja toata munca.
Si culmea, afectati sunt oameni si primarii din UAT-uri conduse si de PSD, si de PNL, si de USR, si de UDMR - toata tara afectata de un blocaj inexplicabil.
Aceasta arata odata in plus ca acest guvern e un esec, ca e nevoie de un nou guvern care sa reporneasca Romania, proiect cu proiect.”, a transmis Petre Florin Manole, fost ministru al Muncii, în mediul online.
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