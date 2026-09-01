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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan o primește pe Angela Merkel la Cotroceni. Fostul cancelar german își lansează memoriile la Ateneu

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 12:08

Președintele Nicușor Dan o va primi marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 12:30, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan o primește pe Angela Merkel la Palatul Cotroceni. Fostul cancelar german își lansează memoriile la Ateneul Român.

Angela Merkel, primită de Nicușor Dan la Cotroceni

Vizita fostului lider german la București are loc în contextul lansării ediției în limba română a volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954–2021”.

Angela Merkel va participa, în aceeași zi, la un eveniment public organizat la Ateneul Român. Fostul cancelar german va discuta cu Emil Hurezeanu, diplomat și jurnalist român, despre parcursul său personal și politic, precum și despre perioada reflectată în carte.

Merkel își lansează volumul cu memorii la București

România se află printre puținele țări în care Angela Merkel a ales să fie prezentă personal pentru promovarea volumului autobiografic. Înainte de oprirea de la București, ea a participat la lansări organizate în orașe precum Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

Evenimentul de la Ateneu este estimat să dureze aproximativ 90 de minute. Moderator va fi Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera, iar participanții vor beneficia de traducere simultană din germană în română și invers.

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