Nicușor Dan o primește pe Angela Merkel la Cotroceni. Fostul cancelar german își lansează memoriile la Ateneu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 12:08

Președintele Nicușor Dan o va primi marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 12:30, potrivit Administrației Prezidențiale.

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