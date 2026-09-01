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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan o primește pe Angela Merkel la Cotroceni. Fostul cancelar german își lansează memoriile la Ateneu
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan o va primi marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 12:30, potrivit Administrației Prezidențiale.
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