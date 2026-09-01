Nicușor Dan, mesaj din Catedrala Națională: „Spațiul public este plin de farisei. Societatea trebuie să aibă credință”

Bun venit invitaților noștri străini, veți fi tot timpul bine veniți în România. Nu mai sunt primarul Bucureștiului să urez bun venit celor din România și diaspora, dar bine ați venit.
Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment, cu o temă atât de actuală: "Tinerii, familia și viața în Hristos". Și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră și toți împreună la, într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori, în care credem și în care s-a așezăm lumea și societatea noastră.
Permiteți-mi să vorbesc deschis despre—bineînțeles că acesta este o întâlnire cu precădere spirituală. Pe mine mă preocupă mai mult societatea și de asta permiteți-mi să vă exprim deschis niște gânduri pe care le am. În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public, și nu doar în interiorul bisericii, lucrurile—valorile—în care credeți. Pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră.
Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme dar simple și decente în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem.
Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști, care spun că n-o să putem să facem niciodată nimic în țara asta, și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului.
Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă. Și ultimul lucru despre divizarea din societate. Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți, și asta e sănătos.
Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt, și în felul ăsta să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună. Și din nou, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficienți de prezenți în spațiul public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt, și în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta. Aici suntem, dar când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist.
Deci, vă doresc zile rodnice, vă doresc să simțiți această comuniune, să profitați de oameni mai înțelepți decât voi, și să continuați să credeți în România.
Manifestarea este organizată de Patriarhia Română și reunește circa 2.400 de participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, din România, comunitățile românești din afara țării și alte state.
Ediția din acest an are tema „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”. Programul include slujbe religioase, conferințe, ateliere, activități culturale și momente dedicate dialogului dintre tineri.
Ziua de marți debutează la ora 10:00, cu slujba de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc. De la ora 10:30 este programată deschiderea oficială a întâlnirii.
Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși are loc la București în perioada 31 august–3 septembrie. Patriarhia Română o descrie drept cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română.