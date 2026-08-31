Șpagă de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan

Publicat 31 aug. 2026, 17:11 Sursă Realitatea PLUS

Dosarul complet al procurorilor anticorupție, ce acuzații și probe au strâns anchetatori în cazul presupusei mite de 1,5 milioane de euro care ar fi ajuns la Ilie Bolojan. Stenogramele incendiare, toate detaliile operațiunii de a debloca banii care îi erau blocați milionarului Fănel Bogos de ANSVSA.

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