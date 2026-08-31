Șpagă de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan

Dosarul complet al procurorilor anticorupție, ce acuzații și probe au strâns anchetatori în cazul presupusei mite de 1,5 milioane de euro care ar fi ajuns la Ilie Bolojan. Stenogramele incendiare, toate detaliile operațiunii de a debloca banii care îi erau blocați milionarului Fănel Bogos de ANSVSA.
Cum a încercat un afacerist controversat să ajungă la Bolojan?
La data de 09.04.2025 numitul Bogos Fănel îl contactează pe numitul Mike Eduard și-i solicită sprijinul pentru a ajunge la prim ministrul României, scopul celui dintâi fiind determinarea înalților funcționari din cadrul Guvernului României de a-l demite pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și numirea unei persoane care să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale SC VANBET SRL.( Ăh ... dar dacă vorbim cu .. cu nășicu.... știu pe unde-i că aș vrea să mă duc în audiență la premier?/ La.... măcar la cancelarie, la cineva la... vicepremier, la președinte că nu se poate, frate dragă! Nu se poate! Nu se poate! ANSVSA-ul chiar ... !/ ... că am înțeles că ANSVSA-ul e chiar sub premier./ Și poate vorbește .. !).
La data de 25.06.2025 numitul Bogos Fănel este chemat de către Barbu Mihai la sediul PNL din București, unde cel mai probabil au purtat discuții privind o soluție prin care directorul executiv al DSVSA Vaslui - Ponea Mihai să fie destituit și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL.( Hai ... să vă dau o locație acuma și vă aștept! Da?/ Este pe... pe Aviatorilor pe...la ALEEA MODROGAN nr. 1 (n.r. - sediul central al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL).
La data de 16.09.2025, la ora 23:39:34 numitul Bogos Fănel poartă o convorbire telefonică cu numitul Aniței Mihail căruia îi transmite faptul că la data de 23.09.2025, prin intermediul numitului Barbu Mihai, va avea o întâlnire cu Ilie Bolojan, prim ministrul României, la București. Scopul acestei întâlniri este de a obține de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL.( Marți m-a chemat.. marți...marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea...auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!). Numitul Aniței Mihail îl asigură de faptul că sistemul său relațional de influență lucrează la găsirea unei soluții(BF: Dar noi trebuie să mergem pe partea noastră pentru că ăsta trebuie înfundat!/ AM: Dragul meu, dragul meu, n-are importanță dacă vineri cel care l-a pus pe BOLOJAN rezolvă, vorbesc pe partea ta. Da?/ Fănică, eu am plecat pe-un drum și eu când am bătut la ușile astea și le-am zis „ vă rog frumos, ajutați-mă” , oamenii au zis „ da”. Acuma, oamenii nu știu că te ..că te cheamă BOLOJAN la el.). Totodată Aniței Mihail îi comunică lui Bogos Fănel că nu există posibilitatea renunțării la sistemul lui relațional de influență(Da. Eu trebuie să-mi fac datoria până la capăt că nu există altă variantă!/ -ar putea ca la un ... să vedem pentru ce te cheamă, să vedem ce promisiuni, să vedem ce ... solicitare poate vrea să treci și tu în PNL, da? Să vii vicepreședinte PNL la VASLUI. M-ai înțeles?).
La data de 06.10.2025 numitul Aniței Mihail, la indicațiile numitului Bogos Fănel, s-a întâlnit la restaurant Savior din mun. Vaslui cu numitul Ponea Mihai, căruia i-a transmis faptul că Bogos Fănel a avut recent o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1, unde i-a cerut ajutorul în vedereea rezolvării aceleași probleme privind situația SC VANBET SRL dar acesta din urmă a refuzat deoarece societatea comercială ar avea “prea multe bube în cap, nu mă bag! ”. În schimb Bogos Fănel a remis suma de 1.5 milionae euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan.( Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în ... plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct...degeaba, a mai dat un milion jumate' de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost ... pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară).
Sursa: Stenograme
Guvernul confirmă că afaceristul controversat s-a întâlnit cu Bolojan
Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Domnul Barbu a venit însoțit de domnul Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.
Sursa: Guvern