Calculele pentru formarea noului Guvern. De unde poate obține PSD voturile pentru premier

Social-democrații se reunesc astăzi la Sinaia pentru a decide numele premierului pe care îl vor susține în discuțiile cu președintele Nicușor Dan. În paralel, PSD își calculează sprijinul parlamentar pe care s-ar putea baza pentru învestirea unui nou Guvern.
Pentru ca viitorul Executiv să primească votul Parlamentului sunt necesare minimum 233 de voturi. Calculele făcute în acest moment indică un posibil sprijin de 240 de parlamentari, însă susținerea nu este garantată până în momentul votului.
PSD trebuie să adune cel puțin 233 de voturi
Întâlnirea social-democraților de la Sinaia este programată să se încheie cu stabilirea unei strategii privind formarea noului Guvern. Alegerea persoanei care va fi propusă pentru funcția de premier reprezintă una dintre deciziile care trebuie luate în cadrul discuțiilor.
Indiferent de numele premierului cu care PSD va merge la consultările de la Cotroceni, susținerea acestuia în Parlament va necesita o majoritate de cel puțin 233 de voturi.
În acest moment, social-democrații pornesc de la cele 127 de voturi pe care le pot asigura din propriul partid.
Cum arată calculele PSD
UDMR ar putea contribui cu alte 31 de voturi. Liderii formațiunii au indicat deja că parlamentarii Uniunii ar putea susține demersul.
La acestea s-ar putea adăuga cele 22 de voturi ale parlamentarilor neafiliați, precum și 18 voturi provenite din aripa anti-Bolojan a PNL.
Calculul PSD include și cele 18 voturi ale grupului Uniți pentru România. Grupul minorităților naționale ar putea contribui cu 17 voturi, iar grupul PACE Întâi România cu alte 7 voturi.
Astfel, distribuția luată în calcul în acest moment este următoarea:
PSD – 127 de voturi
UDMR – 31 de voturi
Parlamentari neafiliați – 22 de voturi
Aripa anti-Bolojan din PNL – 18 voturi
Grupul Uniți pentru România – 18 voturi
Grupul minorităților naționale – 17 voturi
PACE Întâi România – 7 voturi
Totalul rezultat din aceste estimări ajunge la 240 de voturi, cu 7 peste pragul de 233 necesar pentru învestirea Guvernului.
Sprijinul parlamentar nu este încă sigur
Diferența dintre numărul minim de voturi necesar și estimarea actuală este însă una redusă. Calculele se bazează pe parlamentari care ar putea susține noua majoritate, însă pozițiile individuale se pot modifica până la momentul votului.
În cazul unor parlamentari, susținerea ar putea fi negociată în perioada următoare, în timp ce alții ar putea fi convinși să voteze într-o altă direcție. În același timp, presiunile politice din interiorul partidelor pot influența opțiunea unor deputați și senatori.
Social-democrații trebuie, prin urmare, să transforme estimarea actuală de 240 de voturi într-o majoritate efectivă, înainte ca noul Guvern să ajungă în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.
PSD își stabilește astăzi strategia pentru consultările cu Nicușor Dan
Decizia privind numele premierului va fi luată în cadrul întâlnirii de la Sinaia, iar rezultatul discuțiilor va stabili direcția pe care social-democrații o vor urma în negocierile pentru formarea Executivului.
Consultările cu președintele Nicușor Dan vor avea loc în contextul în care Parlamentul a început cea de-a doua sesiune ordinară din 2026, iar desemnarea unui premier și obținerea votului de învestitură reprezintă una dintre principalele mize politice ale perioadei.