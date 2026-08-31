Nicușor Dan a acordat două decorații de Ziua Limbii Române. Decizia luată la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a acordat luni două distincții cu ocazia Zilei Limbii Române, recunoscând contribuția unor reprezentanți ai mediului academic și cultural la promovarea limbii române în Franța.
Decorațiile au fost oferite profesorului universitar doctor Alexandru-Daniel Mardale și Institutului Național de Limbi și Civilizații Orientale din Paris, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în sprijinul limbii și culturii române.
Distincția acordată Institutului din Paris
Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale, cunoscut sub denumirea INALCO, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria F – „Promovarea culturii”.
Potrivit Administrației Prezidențiale, distincția reprezintă o recunoaștere a meritelor deosebite ale instituției în promovarea limbii române în Republica Franceză.
INALCO are un rol important în mediul universitar francez prin programele dedicate limbilor și civilizațiilor din diferite regiuni ale lumii, inclusiv prin activitatea Catedrei de limba română.
Profesorul Alexandru-Daniel Mardale, decorat de președinte
O a doua distincție a fost acordată profesorului universitar doctor Alexandru-Daniel Mardale, șeful Catedrei de limba română de la INALCO.
Acesta a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”.
Decorația marchează contribuția sa la promovarea limbii române în spațiul francez și la dezvoltarea legăturilor academice și culturale dintre România și Franța.
Distincțiile, acordate de Ziua Limbii Române
Administrația Prezidențială a precizat că cele două decorații au fost acordate în semn de apreciere pentru meritele deosebite în promovarea limbii române în Republica Franceză.
Totodată, au fost avute în vedere contribuțiile la aprofundarea relației bilaterale și la consolidarea dialogului româno-francez.
Ceremonia de decorare a avut loc luni, în contextul Zilei Limbii Române, sărbătorită anual în România la 31 august.