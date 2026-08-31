Mihai Fifor, atac dur la Dominic Fritz: „Tu NU ești Timișoara!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 11:52

Liderul PSD Arad Mihai Fifor a lansat, luni, un atac extrem de dur la adresa lui Dominic Fritz, după declarațiile primarului Timișoarei privind legea care prevede încetarea mandatului în anumite situații. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Fifor îl acuză pe Fritz că folosește Timișoara și memoria Revoluției din 1989 pentru a se apăra în fața consecințelor legale.

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