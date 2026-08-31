Mihai Fifor, atac dur la Dominic Fritz: „Tu NU ești Timișoara!”

Liderul PSD Arad Mihai Fifor a lansat, luni, un atac extrem de dur la adresa lui Dominic Fritz, după declarațiile primarului Timișoarei privind legea care prevede încetarea mandatului în anumite situații. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Fifor îl acuză pe Fritz că folosește Timișoara și memoria Revoluției din 1989 pentru a se apăra în fața consecințelor legale.
„Ce știi tu despre Timișoara, Fritz?”
Mihai Fifor își începe mesajul cu o serie de întrebări adresate lui Dominic Fritz, făcând referire la Revoluția din decembrie 1989 și la sacrificiul timișorenilor care au ieșit în stradă împotriva regimului comunist.
„Unde erai, Dominic Fritz, când colegii noștri, prietenii noștri erau închiși la Popa Șapcă pentru că, în 16 decembrie 1989, avuseseră curajul să iasă din cămine și să se ridice împotriva unui regim criminal? Unde erai când oamenii mureau împușcați pe scările Catedralei? Unde erai când se trăgea în oameni în orașul care avea să devină simbolul libertății României? Știm unde erai. Aveai aproape șase ani și erai bine-mersi în Germania de Vest, într-o țară liberă și democratică, în timp ce la Timișoara oameni mureau luptând cu demnitate pentru libertatea pe care tu o aveai deja”, a scris Fifor în mesajul postat pe Facebook.
Social-democratul merge chiar mai departe și pune sub semnul întrebării legătura lui Fritz cu istoria postrevoluționară a Timișoarei:„Și unde erai în toți anii frământați de după Revoluție, Fritz? Unde erai când Timișoara își plângea morții, când încerca să afle cine a tras și cine trebuie să răspundă? Unde erai când Timișoara lupta pentru Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, când oamenii acestui oraș continuau să iasă în stradă pentru idealurile pentru care se murise în Decembrie? Tot în Germania. Pentru ca apoi, să apari miraculos, în 2003, ca să ne «salvezi»? Ce glumă sinistră.”
„Nu tu ești Timișoara!”
Fifor îl acuză pe Dominic Fritz că ar fi folosit simbolurile orașului în propriul interes politic și respinge afirmația primarului potrivit căreia noua lege ar reprezenta un atac la adresa Timișoarei.
„Cum îți permiți tu, astăzi, să vii să spui că cineva în țara asta face o «lege anti-Timișoara»? Ce știi tu despre Timișoara, Fritz? Ce știi despre sacrificiul acestui oraș, despre memoria lui, despre oamenii lui? Ce știi tu în afară de propaganda ieftină și de felul în care ai învățat să folosești simbolurile Timișoarei pentru propria ta carieră politică? Te-ai cățărat oportunist pe un val și ai ajuns primar. Foarte bine. Dar Timișoara nu începe cu tine și nu se termină cu tine. Și, mai ales, tu NU ești Timișoara!”, a spus Fifor.
Fifor îi cere lui Fritz să își asume consecințele
Mihai Fifor susține că Dominic Fritz trebuie să răspundă pentru situația juridică invocată în disputa privind legea integrității și îl acuză că încearcă să transforme cazul său într-o problemă a întregului oraș: „Așa că nu legea «scuipă» pe voturile timișorenilor, Fritz. Tu ai scuipat pe voturile lor. În clipa în care le-ai cerut încrederea în numele corectitudinii și integrității, iar apoi ai încălcat legea, tu ai fost cel care a nesocotit încrederea oamenilor care te-au votat. Nu România. Nu Parlamentul. Nu legea. Tu. Asumă-ți! Și suportă consecințele!”
Fifor susține, de asemenea, că primarul Timișoarei își folosește funcția și orașul ca argument de apărare în fața propriilor probleme juridice.
„Nu transforma propria răspundere într-o ofensă adusă Timișoarei și nu-i folosi pe timișoreni drept scut pentru a te apăra de consecințele propriilor fapte. Ai cerut voturi în numele integrității și acum te aperi de consecințele propriei încălcări a legii invocând tocmai voturile celor care te-au ales. Asta ce este, Fritz? Dubla ta măsură ce este? Ipocrizia ta ce este?”, a mai spus acesta.
„Ești o rușine pentru Timișoara și pentru țara asta”
Mesajul lui Mihai Fifor se încheie într-o notă și mai dură. Acesta afirmă că Fritz ar fi încălcat legea și susține că situația este confirmată de două instanțe.
„Și tocmai aici este enormitatea discursului tău: în loc să răspunzi pentru propriile fapte, te ascunzi în spatele Timișoarei. Îți transformi propria situație juridică într-un atac asupra unui oraș întreg. Îți transformi funcția într-un scut și Timișoara într-un argument de apărare personală. NU! NU tu ești Timișoara, Fritz”, a arătat pesedistul.
În final, Fifor invocă propria participare la evenimentele din 1989 și 1990 și afirmă că Timișoara nu poate fi redusă la persoana primarului: „Fritz, ești o rușine pentru Timișoara și pentru țara asta. Și ți-o spune unul care a fost în stradă în ’89. Și în ’90. Unul ai cărui prieteni au fost uciși la Timișoara. Unul care știe că Timișoara înseamnă infinit mai mult decât un primar vremelnic și propaganda lui mârșavă. Nu tu ești Timișoara, Fritz! Bagă bine la cap lucrul ăsta!!!”