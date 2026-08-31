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Politica· 1 min citire
George Simion, mesaj înainte de desemnarea premierului: „Vrem alegeri libere!”
George Simion
Liderul AUR, George Simion, a transmis luni un nou mesaj despre criza politică și formarea Guvernului. Simion susține că, "cel puțin până pe 21 septembrie, nu va fi desemnat un premier" și cere organizarea unor "alegeri libere".
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