Nicolae Iană, dezvăluiri despre Fănel Bogos și filiera de la Viena a lui Constantin Hanț. Interviu incendiar la Realitatea PLUS
Interviu incendiar la Realitatea PLUS! Generalul în rezervă, Nicolae Iană, a rupt tăcerea în exclusivitate la Televiziunea Poporului, într-o amplă discuție cu jurnalista Alessia Păcuraru. Documente secrete, mărturii și stenograme, tot ce s-a ascuns în acest an de ochii poporului. Dezvăluiri despre filiera de la Viena care se implică în deciziile politice, interesele de miliarde din industria de armament, politicienii și miniștrii implicați, prezentăm lista completă cu dovezi de necontestat. Realitatea Plus i-a contactat pe cei menționați de generalul în rezervă.
Alessia Păcuraru: Domnule general, pentru că am stat de vorbă acum atât de mult timp înainte să realizăm acest interviu, și m-ați întrebat, de asemenea, dacă sunt gata să aflu ceea ce aveți dumneavoastră de dezvăluit. Căci aveți o carieră remarcabilă, nimeni nu poate să pună asta la bătaie și la contrazicere, și văd că ați venit și cu documente, cu un stick și cu mai multe dosare.
Nicole Iană: Dacă ei m-au implicat în ceea ce nu-mi aparține, a trebuit să mă apăr. Și ca să mă apăr, am venit cu documente.
Într-una din diminețile de 4 sau 5 octombrie 2025, la ora 6 dimineață, bate la ușă. Eu stau cu chirie într-o anumită zonă. Nicăieri nu apărea domiciliul meu. Sună la ușă, deschid, da. Domnul cutare, da. Banii, armament, cutare. Am o rugăminte. N-am nimic comun. Ce doriți? Dați-ne dosarul. Ce știți despre Bogos, ce știți despre domnul Mihai, șeful de la DGVSA, și despre firma VAN BET. Bă, băieți, dacă tot ați venit la mine, spuneți-mi cine sunt ăștia, că nu știu cine sunt. Pe scurt, au început controlul absolut total la ora 6 dimineață și au plecat la ora 2 fără 20. La ora 12, pe toate televiziunile și posturile de radio, eram escrocul-șef. Eram strategul PNL-ului, strategul PSD-ului. Eu eram omul care coordonam echipa de oameni care să-l dea jos pe domnul de la Vaslui și să-l pună pe un altul sau să-i rezolve problemele cu domnul Bogos.
A.P.: Domnule, i-ați recunoscut pe acești oameni?
N.I: Nu i-am cunoscut, nu m-au cunoscut, acest domn Bogos. Și am înțeles că e un om corect. Și înainte să fie arestat și după aia a fost interogat. Bă, îl știi pe generalul X? Nu știu, am auzit de el, cutare. Am fost implicat sau mi-au folosit numele, de ce? Niște cunoștințe interne sau externe, că nu-i niciun secret. Dacă poziția pe care am avut-o, șapte ani am avut niște responsabilități în cinci continente. Am cunoscut niște oameni care efectiv sunt implicați în dosare. Unul este cel de la Viena, altul e de la Craiova.
Acest domn Ponea Mihai, ca să-l nominalizăm, avea tehnică pe el, că din aprilie era sursă a DNA-ului, că a avut niște plângeri, și ca să scape de anumite necazuri, a acceptat să colaboreze cu DNA-ul Iași. A venit cu tehnică pe el, a făcut… pe tehnică nu apare nicăieri numele meu, în schimb, când a redactat cum a decurs întâlnirea, dom’ne, din prezumția mea bănuiesc că omul care l-a trimis pe domnul senator X, pe domnul europarlamentar X să mă convoace la el să mă…, e generalul Iană.
Și am întrebat. Îmi angajez un avocat, mai viu, mai fac… băi, n-ai nicio calitate.
Într-o reacție pentru Realitatea Plus, Mihai Ponea a afirmat că nu a fost "niciodată la DNA, decât ca urmare a plângerii făcute instituțional pe cazul VanBet"
Nu m-au chemat, nu m-au audiat, nimic. Deci m-au chemat să asist la inspecția tehnică pe care au ridicat-o. Nimic în plus.
În acest context, v-ați întâlnit vreodată cu Fănel Bogos? A încercat să vă contacteze Fănel Bogos sau Ilie Bolojan, sau apropiați din cercul acestora?
Nu, absolut. Permanent îmi întreba: „Ce ai avut cu generalul? Ce gândiți?” Dom’le, nu-l știu. Am auzit de dânsul. Mi-a spus omul de la Viena, Hanț, îmi povestea că are… are în anumite domenii, în agricultură, peste tot, are oameni. Și unul ar fi ăla. Dar nu mă știe, n-am vorbit, n-am avut absolut nicio legătură.
Credeți că a fost o coincidență? Că a ajuns până în biroul premierului de la Palatul Victoria, și inclusiv pe interceptări, să fie vorba, căci se vorbește clar despre o sumă de 1,5 milioane de euro.
Și nu numai. Unii chiar au plătit jumătate de milion, 200 de mii de euro. 04,38
A.P.: Domnul Hanț Constantin, care are acea fundație Mihai Eminescu la Viena, care este coordonată de către soția acestuia. Ce îmi puteți spune despre acest cerc de putere care vedem că se învârte în zona serviciilor, cât și în zona politică?
N.I.: Ce pot să spun de domnul Hanț…Este că apare în dosarele și în documentele procurorilor DNA.
Apare bine de tot. De ce? E un om de afaceri și a încercat să valorifice, prin relațiile pe care le are și în România, și în Moldova, să facă o fabrică de alcool la Hunedoara, să facă o fabrică de trabucuri, și mai mult, să construiască drone.
Să se implice în partea aceasta de industrie de armament.
Da.
Domnul Constantin Hanț, în decursul timpului de când mi-ați spus dumneavoastră în acest interviu până în prezent, a sponsorizat, a pompat, să spunem, sume importante de bani pentru interesele sale personale, în evenimentele cele mai importante pentru partidele politice. Aici mă refer inclusiv la campaniile electorale, pentru ca mai apoi să-și rezolve problemele pe care le are?
Ca orice om de afaceri, din dorința de a-și satisface anumite ținte, e normal să sponsorizeze. De-aia un om de afaceri trebuie să facă și jocuri politice, să știe unde investește banii sau în cine. Și el a făcut asta și în România, și în Moldova.
Pentru mai multe partide?
Pentru mai multe partide. Și în anumite… în Moldova a reușit să pună oameni politici pe scaun.
A.P.: Oamenii lui Ilie Bolojan, din guvern, din structurile sale, din partid, au fost, în anumite momente, în relații foarte apropiate cu Constantin Hanț de la Viena, de exemplu, cu mai mulți oameni de afaceri, inclusiv pentru a avea interes în mai multe domenii importante de activitate: armament, comerț, economie?
N.I. Da. Acest Hanț a apelat la domnul Bolojan ca să-l ajute să aibă… a făcut și o firmă cu un ucrainean, Igor nu știu cum, apare aici, domnișoară, absolut totul, a făcut o firmă comună, un joint venture, în care să producă drone pentru ucraineni, 10.000 de drone, în România.
Acest domn Ularu avea un contract de consultanță cu domnul Bogoș, 20.000 de euro pe lună. Plus salariul, 150.000 de milioane pe lună.
Domnul Hanț e un tip cu imaginație, un tip inteligent, și vreau să vă spun că totdeauna a gândit la timpul viitor. Se gândea, la un moment dat, chiar să propună el un candidat pentru președinția României la viitoarele alegeri. Un candidat care era agreat de toate partidele, ca să fiu cinstit.
Domnul Fănel Bogoș a aflat pe surse, de la niște relații deosebite și am văzut că unele le-a și devoalat în presă, că va fi țintă. Până la începutul lui 2026 va fi arestat. Deci aveți aici. Bogoș, când a aflat că vor să ia firma, când i-au tăiat creditarea, domnul Bogoș a dat două firme care vroiau să ia, care sunt la ora actuală cei mai mari crescători de pui din România. Firma de la Râmnicu Vâlcea și firma mexicană.
Deci o relație între Constantin Hanț și Sebastian Ghiță care nu e doar de câțiva ani. E veche. Relația între Sebastian Ghiță și Hanț rămâne de acum 20 de ani. Dinainte să fugă în portbagaj.
Domnul Bogoș a crezut în el. Și în momente de cumpănă, când avea nevoie de consultanță, îl suna pe domnul Burculescu și spunea.
Fiind om de afaceri și unul potent din zona Vaslui, el era solicitat începând de la primari, președinți de consilii județene, la toate, să sponsorizeze anumite evenimente: ziua comunei, ziua orașului, cu produse.
A. P: Până la evenimente electorale.
N.I: Exact.
Domnul Fănel Bogoș a aflat pe surse, de la niște relații deosebite și am văzut că unele le-a și devoalat în presă, că va fi țintă. Până la începutul lui 2026 va fi arestat. Deci aveți aici. Bogoș, când a aflat că vor să ia firma, când i-au tăiat creditarea, domnul Bogoș a dat două firme care vroiau să ia, care sunt la ora actuală cei mai mari crescători de pui din România.
Deci era nevoit să accepte și el a spus în gura mare că o făcea de drag. Cerea protecție. Aici era, că nu oferea nimic gratis.
A.P.: Cine îl punea pe domnul Bogoș, în acest personaj central din dosarul DNA de la Iași, să trimită tiruri cu alimente, cu ouă, cu carne în perioadele electorale și cine beneficia de pe urma acestora?
N.I.: Absolut toate astea erau coordonate de secretarul general al guvernului. Și-a dat telefon: vreau 2000 de sandwich-uri, vreau 1000 de sandwich-uri, ca să dea la mulțime în campanie electorală.
A.P. Fundația Mihai Eminescu de la Viena, a domnului Constantin Hanț, de cine este finanțată, de cine este întreținută? Pentru că dumneavoastră îmi spuneați de sume enorm de mari de bani. De unde vin aceste sume de bani? Cine întreține acest cuib de vieți care este și în zona politică, și în zona justiției, și în zona serviciilor?
Deci există, cum se cheamă, ICR-ul, există o instituție de stat care se ocupă de diaspora în străinătate. Și au reprezentanți în marile capitale, inclusiv la Viena. Majoritatea fondurilor veneau o parte de la guvern, nu prea mare, ICR-ul nu are capital mare, dar sponsorii sunt oameni foarte mulți de afaceri, constructori, operatori, din ăștia de la imobiliare, care contribuie pentru diaspora.
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