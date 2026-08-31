Nicolae Iană, dezvăluiri despre Fănel Bogos și filiera de la Viena a lui Constantin Hanț. Interviu incendiar la Realitatea PLUS

Publicat 31 aug. 2026, 11:24 Actualizat 31 aug. 2026, 12:34 Sursă Realitatea PLUS

Interviu incendiar la Realitatea PLUS! Generalul în rezervă, Nicolae Iană, a rupt tăcerea în exclusivitate la Televiziunea Poporului, într-o amplă discuție cu jurnalista Alessia Păcuraru. Documente secrete, mărturii și stenograme, tot ce s-a ascuns în acest an de ochii poporului. Dezvăluiri despre filiera de la Viena care se implică în deciziile politice, interesele de miliarde din industria de armament, politicienii și miniștrii implicați, prezentăm lista completă cu dovezi de necontestat. Realitatea Plus i-a contactat pe cei menționați de generalul în rezervă.

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