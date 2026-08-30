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Politica· 1 min citire

Radu Miruță recunoaște: USR a renunțat la Lasconi după calculele electorale

Lasconi vs. Nicușor Dan

Lasconi vs. Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 07:21
SursăRealitatea PLUS

Radu Miruță recunoaște: USR a renunțat la Elena Lasconi și a mers pe mâna lui Nicușor Dan după ce calculele electorale au arătat că acesta avea șanse mai mari. Decizia a fost luată chiar dacă, la acel moment, Lasconi era președinta USR și candidata partidului la prezidențiale.

"Orice decizie care este luată de niște oameni sănătoși la cap se bazează pe momentul existent atunci când iei decizia. Când a fost decizia de susținere a Elenei Lasconi în prima etapă, înainte de anularea alegerilor, a fost o decizie care s-a dovedit bună.

După ce s-au anulat alegerile, s-a înscris Nicușor Dan în această competiție. Toate datele, toate cifrele arătau că acolo este șansa cea mai mare. Din nou s-a dovedit o decizie bună și s-a dovedit, dacă vreți, cu o granularitate extrem de fină.

Voturile pe care USR le-a dat pentru candidatura lui Nicușor Dan, că a fost o diferență foarte mică, au fost cele care l-au trimis pe domnul Nicușor Dan în turul al doilea", a declarat Miruță.

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