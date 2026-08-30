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Politica· 1 min citire
Radu Miruță recunoaște: USR a renunțat la Lasconi după calculele electorale
Lasconi vs. Nicușor Dan
Publicat30 aug. 2026, 07:21
SursăRealitatea PLUS
Radu Miruță recunoaște: USR a renunțat la Elena Lasconi și a mers pe mâna lui Nicușor Dan după ce calculele electorale au arătat că acesta avea șanse mai mari. Decizia a fost luată chiar dacă, la acel moment, Lasconi era președinta USR și candidata partidului la prezidențiale.
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