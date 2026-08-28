Cine preia Primăria Timișoara după plecarea lui Dominic Fritz. Succesorul este un cunoscut al administrației locale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 23:50

Plecarea lui Dominic Fritz din funcția de primar al Timișoarei nu va lăsa municipiul fără conducere. Odată cu încetarea mandatului, atribuțiile vor reveni viceprimarului desemnat deja de Consiliul Local drept primul înlocuitor de drept al edilului.

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