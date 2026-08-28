Surse: Nicușor Dan ar putea să-l desemneze din nou pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Ce componență politică ar putea avea noul guvern

Informația momentului. Nicusor Dan l-ar putea desemna din nou pe Eugen Tomac premier independent, iar anunțul ar urma să vină la finalul săptămânii viitoare, spun surse Realitatea PLUS. Mai mult, spun aceleași surse, Tomac ar putea conduce un guvern PSD.
Potrivit unor surse Realitatea PLUS, președintele Nicușor Dan ar putea reveni asupra variantei Eugen Tomac pentru funcția de premier. Propunerea ar urma să fie anunțată la finalul săptămânii viitoare, după o serie de consultări informale între șeful statului și liderii partidelor parlamentare.
Sursele citate susțin că Eugen Tomac ar putea fi desemnat pentru a conduce un guvern format din miniștri politici social-democrați și susținut de PSD, UDMR și alte formațiuni parlamentare mai mici.
Consultări informale la Palatul Cotroceni
Primele discuții între Nicușor Dan și liderii partidelor ar urma să aibă loc începând cu 1 septembrie. Cconsultările ar fi, pentru început, informale și s-ar desfășura la Palatul Cotroceni.
Sursele din cadrul administrației prezidențiale citate de Realitatea PLUS susțin că propunerea pentru funcția de premier ar putea fi făcută la finalul săptămânii viitoare.
Una dintre principalele variante aflate în calcul ar fi Eugen Tomac, care a mai fost nominalizat pentru această funcție în urmă cu câteva luni.
Eugen Tomac ar putea conduce un guvern PSD
În scenariul prezentat de sursele Realitatea PLUS, Tomac nu ar urma să conducă un guvern format în jurul propriului partid, ci unul în care portofoliile ministeriale ar reveni unor miniștri politici social-democrați.
Executivul ar beneficia, potrivit acelorași surse, de susținerea PSD, dar și a UDMR. La sprijinul parlamentar ar urma să participe și alte formațiuni politice mai mici, în funcție de negocierile care vor avea loc.
Astfel, desemnarea lui Eugen Tomac ar reprezenta o variantă în care funcția de premier ar reveni unui independent, în timp ce structura guvernamentală ar avea o componență politică dominată de social-democrați.
Alexandru Nazare, o altă variantă pentru funcția de premier
Numele lui Alexandru Nazare este, de asemenea, vehiculat pentru postul de prim-ministru. Nazare ocupă în prezent funcția de ministru interimar al Finanțelor în guvernul condus de Ilie Bolojan.
Potrivit informațiilor , Eugen Tomac ar fi în acest moment varianta principală, însă Alexandru Nazare rămâne o alternativă luată în calcul. Decizia finală depinde de discuțiile dintre președinte și liderii formațiunilor politice.
Noul guvern ar putea fi instalat în septembrie
Sursele citate estimează că România ar putea avea un guvern cu puteri depline în a doua jumătate a lunii septembrie sau cel mai târziu până la sfârșitul lunii.
În varianta prezentată, noul Executiv ar fi condus fie de Eugen Tomac, considerat în acest moment scenariul cel mai probabil, fie de Alexandru Nazare. Componența guvernului ar urma să includă miniștri politici social-democrați, cu susținere parlamentară din partea PSD, UDMR și a altor formațiuni mai mici.