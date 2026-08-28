Surse: Nicușor Dan ar putea să-l desemneze din nou pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Ce componență politică ar putea avea noul guvern

Publicat 28 aug. 2026, 16:14 Sursă Realitatea PLUS

Informația momentului. Nicusor Dan l-ar putea desemna din nou pe Eugen Tomac premier independent, iar anunțul ar urma să vină la finalul săptămânii viitoare, spun surse Realitatea PLUS. Mai mult, spun aceleași surse, Tomac ar putea conduce un guvern PSD.

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