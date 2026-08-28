Fritz atacă serviciile după ce a aflat că rămâne fără mandatul de primar
Atac concertat al celor din gașca USR, în plină criză politică. Dominic Fritz lansează acuzații la adresa șefului unuia dintre cele mai importante servicii din România, Lucian Pahonțu. În scandalul privind șeful Serviciului de Pază și Protecție a reacționat și președintele Nicușor Dan care spune că Pahonțu a fost verificat de CSAT și că nu sunt probleme. Atacul lui Fritz vine în timp ce este vizat de propriul său scandal. Legea ANI a trecut din nou de votul final al Parlamentului, după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenință mandatul lui Dominic Fritz, astfel că primarul Timișoarei ar putea rămâne fără funcție.
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