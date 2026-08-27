Nicușor Dan anunță ce se schimbă pentru România în relația cu Moldova și Ucraina. Ce a discutat cu Maia Sandu

Nicușor Dan a participat la manifestările dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, la 35 de ani de la proclamarea independenței din 1991. Președintele României a discutat cu Maia Sandu despre proiectele dintre cele două țări, dar și despre cooperarea cu Ucraina, inclusiv în ceea ce privește infrastructura, minoritatea românească și amenințările reprezentate de drone.
Nicușor Dan, discuții cu Maia Sandu de Ziua Independenței Republicii Moldova
Președintele României a precizat că în cadrul vizitei a avut loc și o discuție trilaterală în care au fost abordate inclusiv aspecte privind relația cu Ucraina.
„Am participat azi la Ziua Independenței Republicii Moldova, după 35 de ani de la actul din 1991. A fost o paradă militară la care au participat soldați români alături de soldați din țări prietene. Am participat la o discuție bilaterală cu doamna președintă Sandu și o discuție trilaterală care a ridicat și aspecte bilaterale în relația cu Ucraina.”
În ceea ce privește relația dintre România și Republica Moldova, Nicușor Dan a vorbit despre proiectele aflate în derulare și despre domeniile în care cele două state urmăresc să își consolideze cooperarea.
„Pe partea bilaterală cu Moldova, bineînțeles reafirmarea legăturii strânse pe care o avem România cu Republica Moldova, aceeași istorie, aceeași cultură și proiecte concrete în ceea ce privește transporturile, interconectarea energetică, probleme care țin de tranzitul la vamă.”
Ce obiective finanțate de România a vizitat președintele la Cahul
Înaintea evenimentelor de la Chișinău, șeful statului român a mers la Cahul, unde a vizitat două obiective finanțate parțial de România.
„După cum știți, de dimineață am fost la Cahul, acolo am vizitat două obiective care sunt finanțate parțial de către România, unul este un cămin studențesc al universității, al doilea este o nouă clădire a teatrului, care deservește toată regiunea de sud a Republicii Moldova și primul teatru construit de la zero în Republica Moldova după '91. De asemenea m-am întâlnit cu primarul din Cahul și cu arhiepiscopul Basarabiei de Sud, localizată la Cahul.”
Vizita a inclus astfel și obiective legate de educație și cultură, în condițiile în care România finanțează proiecte în Republica Moldova.
Nicușor Dan, despre școlile românești din Ucraina
În discuțiile referitoare la Ucraina, președintele României a menționat atât chestiuni operaționale, cât și tranzitul viitor al cerealelor, inclusiv prin portul Constanța. Un alt subiect a fost situația minorității românești din Ucraina.
„Pe relația bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaționale, tranzitul viitor de cereale, inclusiv prin portul Constanța, am reconfirmat poziția Ucrainei față de minoritatea românească. După cum știți, noi am semnat un parteneriat strategic. Mâine, după mulți ani de întrerupere, va avea loc o ședință a Comitetului mixt care privește minoritățile și am reprimit asigurări că în urma reformei educației din Ucraina, școlile românești nu vor avea de suferit. Este o reformă care urmează să fie pusă în practică, e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor și între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nici o școală românească să nu aibă de suferit.”
Șeful statului a indicat astfel că România și Ucraina urmează să continue discuțiile în cadrul Comitetului mixt privind minoritățile, inclusiv în contextul reformei educației ucrainene.
A7 și A8, menționate în discuțiile despre conexiunile regionale
Cooperarea trilaterală dintre România, Republica Moldova și Ucraina a inclus și proiecte de transport și energie. Nicușor Dan a făcut referire la autostrăzile A8 și A7 și la finanțarea prin programul SAFE.
„Pe plan trilateral am reafirmat dorința noastră de a păstra de bună colaborare și de a stabiliza această regiune a Europei. Am vorbit de proiectele de conexiune și de transport și energetic. După cum știți, așa cum autostrada A8 se va termina câțiva kilometri după granița cu Republica Moldova, autostrada A7 va merge până la granița de nord cu Ucraina și aceste ultime bucăți de autostradă sunt parte din programul SAFE.”
În cadrul discuțiilor au fost abordate și perspectivele europene ale celor două state vecine, precum și cooperarea în domeniul securității.
„Am discutat evident de procesul de integrare europeană pentru ambele state. Am discutat și de amenințările cu drone pentru România și Republica Moldova și cum putem să colaborăm pentru asta.”