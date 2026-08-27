Nicușor Dan anunță ce se schimbă pentru România în relația cu Moldova și Ucraina. Ce a discutat cu Maia Sandu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 22:20

Nicușor Dan a participat la manifestările dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, la 35 de ani de la proclamarea independenței din 1991. Președintele României a discutat cu Maia Sandu despre proiectele dintre cele două țări, dar și despre cooperarea cu Ucraina, inclusiv în ceea ce privește infrastructura, minoritatea românească și amenințările reprezentate de drone.

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