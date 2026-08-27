Maia Sandu laudă sprijinul României pentru Republica Moldova: „A fost lângă noi la fiecare cumpănă”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi, 27 august 2026, că România a sprijinit constant Chișinăul de la proclamarea independenței și a comparat acest ajutor cu gestul firesc făcut între membri ai aceleiași familii.
Declarațiile au fost făcute la finalul întrevederii de la Chișinău cu președintele României, Nicușor Dan, și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul manifestărilor organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Maia Sandu a amintit că, în urmă cu 35 de ani, Republica Moldova, România și Ucraina se aflau într-o situație dificilă, cu economii afectate și perspective nesigure. În prezent, cele trei state sunt la masa europeană și au o voce recunoscută pe plan internațional, a transmis lidera de la Chișinău.
Mesaj pentru Ucraina: „Moldova doarme mai liniștită”
Președinta Republicii Moldova a subliniat rolul Ucrainei în apărarea securității europene, afirmând că rezistența populației ucrainene contribuie direct la siguranța țării sale.
„Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor”, a spus Maia Sandu, referindu-se la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Maia Sandu: România a susținut cauza Republicii Moldova în Europa
Vorbind despre București, Maia Sandu a arătat că România a fost alături de Republica Moldova atât în perioada de după independență, cât și în momente de criză, inclusiv în timpul dificultăților energetice.
„România a fost lângă noi la fiecare cumpănă”, a declarat președinta Republicii Moldova, adăugând că sprijinul a venit „firesc, așa cum face un frate sau o soră”.
Ea a mai spus că România a promovat interesele Republicii Moldova în Europa într-o perioadă în care Chișinăul avea o influență externă mai redusă.
Acuzații privind drone rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova
Maia Sandu a abordat și tema securității, susținând că drone rusești au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova chiar înaintea sărbătorii naționale. Ea a menționat că încălcări ale spațiului aerian au fost semnalate de mai multe ori atât în Republica Moldova, cât și în România.
Șefa statului a transmis că aceste acțiuni reprezintă tentative de intimidare, însă autoritățile de la Chișinău nu vor ceda presiunilor.
În discursul său, Maia Sandu a explicat că independența înseamnă inclusiv capacitatea unei țări de a asigura cetățenilor energie, căldură și stabilitate, fără a depinde de deciziile luate la Moscova.