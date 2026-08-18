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Maia Sandu acuză Rusia că trimite intenționat drone în Republica Moldova: „Am văzut și în România, și în Polonia”

Maia Sandu

Maia Sandu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 11:26

Maia Sandu acuză Rusia că trimite intenționat drone în spațiul aerian al Republicii Moldova pentru a testa capacitatea de reacție a autorităților. Președinta susține că unele aparate pot ajunge accidental în țările vecine Ucrainei, însă traiectoria altora ar arăta că sunt trimise deliberat. Aceasta a amintit că incidente asemănătoare au fost înregistrate și în România sau Polonia. Indiferent de motivul pentru care trec granița, dronele încalcă spațiul aerian și pot pune în pericol populația, a avertizat lidera de la Chișinău.

Maia Sandu: „Unele ajung din întâmplare și altele sunt trimise”

„Eu cred că unele ajung din întâmplare și altele ajung pentru că sunt trimise, și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România, și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria acelor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare. Și într-un caz, și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre. Și într-un caz, și în altul, ele reprezintă pericol pentru oameni, iar singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război”, a declarat Maia Sandu.

Avertismentul vine după incidentul produs pe 9 august în apropierea localității Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă. O dronă s-a prăbușit în extravilanul localității și a explodat. Deflagrația a provocat un incendiu de vegetație uscată, iar unda de șoc și resturile aparatului au avariat acoperișurile și geamurile unor case. Nu au fost înregistrate victime, însă incidentul a arătat pericolul pe care aceste incursiuni îl reprezintă pentru localitățile aflate în apropierea graniței.

Expulzarea ambasadorului rus nu ar opri dronele

Întrebată dacă ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, ar trebui expulzat, Maia Sandu a spus că o asemenea măsură nu ar opri survolările neautorizate. Președinta Republicii Moldova susține că nici notele de protest trimise Moscovei nu au puterea de a schimba politica Rusiei, fiind doar instrumente diplomatice aflate la dispoziția unui stat. „Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei. Lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina, așa încât Rusia să nu mai poată continua acest război. Asta este ceea ce va funcționa!”, a declarat Maia Sandu.

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