Influencerii se apropie tot mai mult de rechini pentru imagini spectaculoase. Biologii avertizează: „Vom ajunge la incidente grave”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 08:18

Înotul și fotografiatul alături de rechini au devenit tot mai populare printre influencerii care caută imagini spectaculoase pentru rețelele sociale. În mai puțin de un an, cel puțin trei creatori de conținut au fost mușcați în timp ce se aflau în apropierea acestor animale. Biologii marini avertizează că apropierea excesivă, atingerea sau prinderea de înotătoarele rechinilor pot pune în pericol atât oamenii, cât și animalele. Experții resping și argumentul unor influenceri potrivit căruia astfel de imagini ar contribui la protejarea rechinilor.

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