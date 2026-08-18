Influencerii se apropie tot mai mult de rechini pentru imagini spectaculoase. Biologii avertizează: „Vom ajunge la incidente grave”

Înotul și fotografiatul alături de rechini au devenit tot mai populare printre influencerii care caută imagini spectaculoase pentru rețelele sociale. În mai puțin de un an, cel puțin trei creatori de conținut au fost mușcați în timp ce se aflau în apropierea acestor animale. Biologii marini avertizează că apropierea excesivă, atingerea sau prinderea de înotătoarele rechinilor pot pune în pericol atât oamenii, cât și animalele. Experții resping și argumentul unor influenceri potrivit căruia astfel de imagini ar contribui la protejarea rechinilor.
Unul dintre incidente a avut loc în aprilie, pe coasta Braziliei, unde avocata și influencerița Tayane Dalazen, în vârstă de 37 de ani, participa la o excursie de scufundări. Femeia spune că a observat mai mulți rechini la suprafață, iar ulterior a aflat că organizatorii turului îi hrăneau pentru a-i determina să se apropie de turiști. La un moment dat, un rechin-doică lung de peste doi metri a prins-o de coapsă și a ținut-o sub apă timp de câteva secunde. „Când m-a mușcat rechinul, durerea a fost foarte intensă. Mi-am păstrat calmul pentru că știam că nu mă pot lupta cu animalul”, a povestit ea.
Tayane Dalazen a reușit să scape după ce rechinul i-a dat drumul, însă a rămas cu urme vizibile pe picior și a descris experiența drept „foarte înfricoșătoare”. Imaginile surprinse în timpul atacului au fost publicate pe internet și au adunat zeci de milioane de vizualizări. Influencerița susține că nu a intrat în apă pentru a obține conținut pentru rețelele sociale și că nu a atins sau provocat animalul. Ea recunoaște însă că s-a apropiat prea mult de rechini.
Tot mai multe atacuri sunt filmate
Incidentele în care rechinii mușcă oameni sunt foarte rare, dar cercetătorii observă o creștere a cazurilor produse în timp ce turiștii încearcă să filmeze sau să fotografieze animalele. În iulie, un influencer din domeniul pescuitului a fost la un pas să-și piardă piciorul după ce a fost atacat de un rechin de recif în timpul unei partide de vânătoare subacvatică. În decembrie, un creator de conținut din China a fost mușcat în Maldive, iar ambele atacuri au fost surprinse de camere. Datele strânse în ultimii trei ani arată o creștere puternică a incidentelor în care oamenii sunt răniți în timp ce încearcă să obțină imagini cu rechinii.
Cercetătorul Kristian Parton spune că vede aproape în fiecare săptămână videoclipuri în care oamenii înoată foarte aproape de rechini, îi ating sau chiar se prind de ei. Fenomenul ar fi devenit mult mai răspândit decât în trecut, iar riscul unor atacuri grave crește odată cu numărul acestor interacțiuni. „Vom ajunge să vedem oameni implicați în incidente cu adevărat grave. Vorbim despre un prădător de vârf veritabil, un animal sălbatic de talie foarte mare. Nu ai merge în Serengeti ca să încerci să pui mâna pe fața unui leu”, a avertizat specialistul, conform BBC.
Un studiu despre excursiile care presupun înotul alături de animale sălbatice arată că influencerii și fotografii sunt printre cei mai predispuși să ignore regulile de siguranță. În februarie anul trecut, un turist din Caraibe a rămas fără ambele mâini după ce a încercat să fotografieze un rechin-taur aflat în ape puțin adânci. Două luni mai târziu, un bărbat care făcea snorkeling în Israel și folosea un selfie stick a fost ucis de rechini, aparent în timp ce încerca să facă fotografii. Cu toate acestea, numărul atacurilor neprovocate rămâne stabil la nivel mondial, cu aproximativ 70 de mușcături înregistrate anual în ultimii 30 de ani.
Rechinii sunt stresați de apropierea oamenilor
Specialiștii explică faptul că rechinii pot mușca defensiv sau pentru a cerceta o prezență care le-a invadat spațiul. Apropierea și atingerea animalelor le pot provoca, de asemenea, un nivel ridicat de stres. Studiile arată că aceste interacțiuni duc la creșterea unor hormoni care pot slăbi sistemul imunitar al rechinilor, pot mări mortalitatea și pot provoca pierderea puilor. „Dacă te apropii de rechin și îl stresezi, fie că se află într-un habitat de dezvoltare, într-o zonă de reproducere sau de hrănire, îl privezi de un spațiu esențial pentru supraviețuirea sa”, a explicat Kristian Parton.
Ocean Ramsey, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut dedicați rechinilor, susține însă că imaginile sale au un scop educativ. Fostul model, devenit celebru după ce a înotat alături de un rechin alb uriaș, publică frecvent imagini în care atinge rechinii sau se ține de înotătoarele lor dorsale. „Intenția mea cu privire la tot conținutul meu nu a fost niciodată să obțin vizualizări, ci să obțin protecție pentru rechini. Am contribuit la articole de cercetare, la colectarea de date, iar toată munca mea se rezumă la educație”, a susținut ea.
Ramsey afirmă că animalele sunt cele care aleg să se apropie și că oamenii trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propriile decizii. Ea consideră că publicul înțelege caracterul educativ al imaginilor și nu încearcă automat să repete ceea ce vede pe internet. Biologii marini contestă însă dur această explicație și spun că atingerea sau „călărirea” unui rechin nu ajută în niciun fel la protejarea speciei. „Tot ce faci este să arăți un rechin hărțuit de un om. Asta nu promovează nicio politică pentru reducerea pescuitului excesiv și nu oferă date științifice despre starea populațiilor de rechini”, a explicat expertul Jack Cooper.
Înotul și scufundările alături de rechini s-au transformat într-o adevărată industrie turistică, iar numai în Maldive sunt promovate peste 140 de astfel de experiențe. Unele dintre ele le promit turiștilor posibilitatea de a obține „selfie-ul suprem” cu un rechin. Biologul marin Eric Clua avertizează că asemenea imagini transmit ideea periculoasă că oricine se poate apropia de aceste animale fără să pățească nimic. Experții atrag atenția că încercarea de a obține cadrul perfect poate provoca răni grave, poate costa vieți și poate afecta rechinii în propriul lor habitat.