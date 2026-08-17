Alertă în Republica Moldova. O dronă a explodat în sudul țării. Spațiul aerian, închis timp de 15 minute

O dronă s-a prăbuşit şi a explodat luni în sudul Republicii Moldova, provocând un incendiu de vegetaţie în raionul Ştefan Vodă, unde un incident similar a avut loc şi pe 9 august.
Explozia s-a produs după ce un aparat de zbor a căzut la sol
Poliţia a fost sesizată luni seara că în extravilanul localităţii Talmaza din raionul Ştefan Vodă s-a produs o explozie. Localitatea se află la circa 100 de kilometri sud-est de capitala Chişinău.
Oamenii legii s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au stabilit preliminar că explozia s-a produs la aproximativ trei kilometri de localitate. În urma deflagraţiei, vegetaţia din proximitate a fost incendiată.
Nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituţiile abilitate au intervenit pentru stingerea incendiului şi stabilirea circumstanţelor producerii incidentului.
Concluzia preliminară este că explozia s-a produs în urma impactului cu solul al unui aparat de zbor deocamdată neidentificat. Specialiştii secţiei tehnico-explozive a Poliţiei se deplasează la faţa locului pentru a examina fragmentele şi a stabili cu certitudine originea aparatului de zbor.
Autorităţile îndeamnă cetăţenii să evite zona şi să nu atingă eventualele componente găsite la faţa locului, transmite Inspectoratul General al Poliţiei.
Obiect aerian dispărut de pe radare în zona localității Talmaza
Anterior, Ministerul Apărării din Republica Moldova anunţase că un obiect aerian a pătruns în spaţiul aerian al ţării în seara zilei de 17 august. În acest context, spaţiul aerian pe sectorul Centru a fost închis timp de 15 minute.
Potrivit datelor preliminare ale Ministerului, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localităţii Talmaza.
Un incident similar a avut loc la 9 august în localitatea Crocmaz, tot din raionul Ştefan Vodă, în sud-estul Republicii Moldova. O explozie puternică a provocat atunci un incendiu de vegetaţie, iar Poliţia a descoperit la faţa locului fragmente care s-au dovedit a proveni de la o dronă de luptă.
În urma incidentului, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost rechemat în ţară pentru consultări. Rusia a acuzat autorităţile de la Chişinău că folosesc incidentul drept pretext pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale.