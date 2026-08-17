Alertă în Republica Moldova. O dronă a explodat în sudul țării. Spațiul aerian, închis timp de 15 minute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 19:45

O dronă s-a prăbuşit şi a explodat luni în sudul Republicii Moldova, provocând un incendiu de vegetaţie în raionul Ştefan Vodă, unde un incident similar a avut loc şi pe 9 august.

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