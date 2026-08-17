Partenonul din Atena, complet din nou după 220 de ani

Publicat 17 aug. 2026, 20:25 Sursă Realitatea PLUS

Celebrul Partenon din Atena este complet din nou, după 220 de ani! Autoritățile elene au îndepărtat definitiv schelele de pe fațada vestică a templului antic. În acest fel, două noi blocuri de marmură și zidul din spatele lor, care au fost restaurate integral, sunt din nou la vedere.

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