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Extern· 1 min citire
Partenonul din Atena, complet din nou după 220 de ani
Partenonul din Atena
Publicat17 aug. 2026, 20:25
SursăRealitatea PLUS
Celebrul Partenon din Atena este complet din nou, după 220 de ani! Autoritățile elene au îndepărtat definitiv schelele de pe fațada vestică a templului antic. În acest fel, două noi blocuri de marmură și zidul din spatele lor, care au fost restaurate integral, sunt din nou la vedere.
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