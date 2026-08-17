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Partenonul din Atena, complet din nou după 220 de ani

Partenonul din Atena

Partenonul din Atena

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 20:25
SursăRealitatea PLUS

Celebrul Partenon din Atena este complet din nou, după 220 de ani! Autoritățile elene au îndepărtat definitiv schelele de pe fațada vestică a templului antic. În acest fel, două noi blocuri de marmură și zidul din spatele lor, care au fost restaurate integral, sunt din nou la vedere.

Cum arată Partenonul din Atena după restaurare

Momentul a încheiat o intervenție începută cu un studiu de restaurare în 2011 și transformată, de-a lungul a mai bine de un deceniu, într-una dintre cele mai dificile operațiuni de conservare desfășurate pe Acropola din Atena.

Cea mai mare parte a muncii s-a făcut însă departe de ochii turiștilor, în spatele pietrelor sculptate pe care vizitatorii le fotografiază de jos.

Restaurarea a fost finanțată prin două programe susținute de Uniunea Europeană.

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