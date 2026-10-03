Protest uriaș la Madrid din cauza chiriilor. Străzile s-au umplut, iar sindicatul anunță greva generală
Proteste Madrid. Foto: Profimedia
Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile Madridului și ale altor orașe din Spania pentru a protesta față de criza tot mai gravă din sectorul locuințelor
Manifestațiile au fost organizate de Sindicatul Chiriașilor, la o zi după ce parlamentul spaniol a respins două decrete prin care guvernul socialist condus de Pedro Sanchez propunea măsuri pentru această problemă.
Protestatarii au cerut intervenții mai ferme în contextul creșterii dificultăților întâmpinate de chiriași, iar organizatorii au transmis că următorul pas ar putea fi declanșarea unei greve generale.
Aproximativ 50 de proteste au fost organizate în Spania
Pentru sâmbătă au fost anunțate aproximativ 50 de manifestații în diferite zone ale Spaniei. Protestele s-au desfășurat sub sloganul „Spre greva generală”, scrie Reuters.
La Madrid, Sindicatul Chiriașilor a susținut că aproximativ 500.000 de persoane au participat la manifestație. Estimarea autorităților a fost însă mult mai mică, de aproximativ 70.000 de participanți.
Organizația sindicală a transmis că protestele au ajuns într-un punct în care „nu mai există cale de întoarcere”.
Purtătoarea de cuvânt a Sindicatului Chiriașilor, Valeria Racu, a afirmat că mișcarea se îndreaptă către o grevă generală, însă nu a anunțat o dată precisă pentru aceasta.
Ea a precizat că greva ar urma să fie convocată „curând”, împreună cu sindicatele muncitorești cu care organizația poartă în prezent discuții. Potrivit reprezentantei sindicatului, protestul va avea loc „indiferent cine guvernează”.
„Opt zile de putere populară au făcut mult mai mult decât opt ani de guvernare progresistă”, a declarat Valeria Racu.
Cazul unei femei de 87 de ani a amplificat furia
Manifestațiile au loc după ce guvernul de la Madrid a încercat să răspundă nemulțumirilor tot mai mari legate de situația locuințelor.
Măsurile propuse de executiv au fost elaborate inclusiv în contextul cazului lui Maricarmen, o femeie de 87 de ani din Madrid care fusese evacuată din locuința în care trăise timp de 70 de ani.
Femeia nu și-a mai permis noua chirie și a fost nevoită să părăsească apartamentul. Între timp, i s-a permis să revină în locuință.
Cazul a provocat o reacție puternică în rândul opiniei publice și a contribuit la amplificarea presiunii asupra guvernului socialist condus de Pedro Sanchez.
Opoziția a respins măsurile Guvernului
Protestele de sâmbătă au avut loc la doar o zi după ce parlamentul spaniol a respins cele două decrete care conțineau măsurile propuse de guvern pentru sectorul locuințelor.
Votul negativ a venit după ce partidele de opoziție PP și Vox, alături de Junts, au votat împotriva decretelor promovate de executivul socialist.
Respingerea măsurilor a complicat situația politică pentru Pedro Sanchez, care trebuie să gestioneze atât presiunea generată de criza locuințelor, cât și dificultățile de a-și asigura sprijinul parlamentar.
Pedro Sanchez analizează posibilitatea alegerilor anticipate
În paralel cu protestele, premierul spaniol Pedro Sanchez evaluează posibilitatea dizolvării parlamentului și convocării unor alegeri anticipate.
El analizează sondajele și așteaptă să vadă amploarea și forța mișcării de protest pentru a lua o decizie, potrivit informațiilor publicate vineri de El Pais.
Cabinetul liderului PSOE a refuzat să comenteze informațiile privind o eventuală dizolvare a parlamentului.
Potrivit cotidianului spaniol, aceasta este una dintre cele mai importante decizii strategice pe care Pedro Sanchez trebuie să le ia în actualul context politic.
În 2023, Sanchez a obținut cu un milion de voturi mai mult decât indicau estimările după declanșarea alegerilor anticipate, însă a reușit să rămână la conducerea guvernului cu dificultate, beneficiind de sprijinul Junts. Ulterior, formațiunea a ajuns să îi creeze probleme politice.
O experiență diferită a avut loc în 2019, când repetarea alegerilor s-a dovedit nefavorabilă pentru Sanchez. Socialiștii au obținut atunci cu 10 mandate mai puțin, iar premierul a ajuns să formeze o coaliție cu Podemos, deși își dorea să evite această variantă.
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