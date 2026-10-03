Protest uriaș la Madrid din cauza chiriilor. Străzile s-au umplut, iar sindicatul anunță greva generală

Publicat 3 oct. 2026, 18:35 Actualizat 3 oct. 2026, 18:42 Sursă Reuters, El Pais

Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile Madridului și ale altor orașe din Spania pentru a protesta față de criza tot mai gravă din sectorul locuințelor

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