Rusia a lovit pentru a treia zi la rând un pod-cheie din Kiev. Atacurile asupra infrastructurii capitalei se intensifică

Rusia a lansat sâmbătă dimineață un nou atac asupra Podului de Nord din Kiev, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei Ucrainei. Este a treia zi consecutivă în care forțele ruse vizează poduri importante peste fluviul Nipru, urmărind blocarea traficului și creșterea presiunii psihologice asupra populației, potrivit Kyiv Independent.
Potrivit autorităților locale, explozii au fost auzite în Kiev în jurul orei 6:30, în timp ce drone rusești se apropiau de oraș. Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind o explozie puternică pe Podul de Nord, care leagă malul drept de malul stâng al capitalei, în momentul în care pe pod circulau autovehicule, arată Kyiv Independent.
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că atacul a avariat carosabilul și liniile electrice ale troleibuzelor. Circulația pe pod a fost suspendată imediat după incident, iar amploarea totală a pagubelor este încă evaluată.
Atacul vine după o serie de lovituri similare asupra infrastructurii de transport din Kiev. Cu o zi înainte, Podul de Sud a fost lovit de o dronă rusească, acesta fiind al patrulea atac de acest tip în doar două zile.
Experții militari susțin însă că distrugerea efectivă a podurilor nu ar fi obiectivul principal al Moscovei, invocând faptul că dronele au încărcături explozive insuficiente pentru a provoca prăbușirea unor structuri de asemenea dimensiuni.
Scopul probabil este perturbarea traficului, afectarea logisticii și amplificarea stării de nesiguranță în rândul locuitorilor capitalei.
Atât Podul de Nord, cât și Podul de Sud sunt esențiale pentru circulația în Kiev, fiind traversate zilnic de zeci de mii de persoane.