Rusia a lovit pentru a treia zi la rând un pod-cheie din Kiev. Atacurile asupra infrastructurii capitalei se intensifică

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 oct. 2026, 09:03

Rusia a lansat sâmbătă dimineață un nou atac asupra Podului de Nord din Kiev, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei Ucrainei. Este a treia zi consecutivă în care forțele ruse vizează poduri importante peste fluviul Nipru, urmărind blocarea traficului și creșterea presiunii psihologice asupra populației, potrivit Kyiv Independent.

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