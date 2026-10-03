Scandal național în SUA: condamnata care a supraviețuit execuției este în stare critică

Scandalul provocat de execuția eșuată a condamnatei la moarte Christa Pike ia amploare în Statele Unite. La peste 48 de ore după procedura care ar fi trebuit să îi curme viața, femeia se află în stare critică, inconștientă și conectată la aparate de ventilație, potrivit avocaților săi. Atenție, informații cu un puternic impact emoțional!
Echipa juridică a lui Christa Pike, condamnată pentru uciderea unei colege în 1995 și aflată de trei decenii pe culoarul morții, a cerut instanței să conserve toate probele legate de ceea ce numește o execuție ratată și de „acțiunile incompetente și iresponsabile” ale autorităților penitenciare, scrie The Sun.
Potrivit documentelor depuse în instanță, femeia a supraviețuit după ce i-au fost administrate două doze complete de pentobarbital și este „intubată, conectată la ventilator și rămâne inconștientă”.
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Avocat: „Am numărat cel puțin șapte ace”
Avocatul condamnatei a susținut că personalul implicat în execuție a avut dificultăți majore în găsirea unei vene și a folosit în repetate rânduri ace și catetere.
„Am numărat cel puțin șapte ace folosite doar în brațul stâng. Unul dintre ele părea chiar îndoit când a fost scos după o încercare nereușită”, a declarat acesta.
În timpul procedurii, Pike ar fi acuzat dureri puternice și le-ar fi spus gardienilor că simte că brațul îi este „pe punctul de a exploda”.
Potrivit documentelor judiciare, condamnată „plângea, gemea și respira cu dificultate” în timpul tentativelor de administrare a injecției letale.
Pacienta ar putea rămâne cu leziuni cerebrale
Medicii încearcă să elimine din organism substanța folosită în execuție și să îi stabilizeze starea. Specialiști implicați în caz avertizează că lipsa oxigenării adecvate ar fi putut provoca leziuni neurologice severe.
La rândul său, avocatul Stephen Ferrell a afirmat că cea mai mare teamă a clientei sale nu era moartea, ci „o moarte prelungită, iar exact asta s-a întâmplat, minus moartea”.
Execuția lui Christa Pike ar fi făcut din ea prima femeie executată în statul Tennessee după mai bine de 200 de ani.
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În urma scandalului, guvernatorul statului a suspendat toate execuțiile programate și a ordonat o analiză completă a procedurilor utilizate.