Scandal național în SUA: condamnata care a supraviețuit execuției este în stare critică

Publicat 3 oct. 2026, 08:08 Actualizat 3 oct. 2026, 08:09 Sursă Realitatea.Net, The Sun

Scandalul provocat de execuția eșuată a condamnatei la moarte Christa Pike ia amploare în Statele Unite. La peste 48 de ore după procedura care ar fi trebuit să îi curme viața, femeia se află în stare critică, inconștientă și conectată la aparate de ventilație, potrivit avocaților săi. Atenție, informații cu un puternic impact emoțional!

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