Execuție ratată în SUA: o femeie a supraviețuit după două injecții letale. Mărturiile șocante ale martorilor au dus la suspendarea execuțiilor

Publicat 1 oct. 2026, 11:58 Sursă Realitatea.net, apnews, the sun

Tentativa de execuție a lui Christa Pike, care ar fi trebuit să devină prima femeie executată în statul Tennessee după mai bine de 200 de ani, s-a transformat într-un scandal național după ce aceasta a supraviețuit administrării a două injecții letale. Condamnata a fost transportată la spital, iar relatările despre suferințele îndurate în timpul procedurii au convins autoritățile să suspende toate execuțiile și să deschidă o anchetă. În paralel, avocații lui Pike vor incerca să obțină o comutare a pedepsei. Atenție, urmează descrieri și detalii cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor!

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