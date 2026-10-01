Execuție ratată în SUA: o femeie a supraviețuit după două injecții letale. Mărturiile șocante ale martorilor au dus la suspendarea execuțiilor

Tentativa de execuție a lui Christa Pike, care ar fi trebuit să devină prima femeie executată în statul Tennessee după mai bine de 200 de ani, s-a transformat într-un scandal național după ce aceasta a supraviețuit administrării a două injecții letale. Condamnata a fost transportată la spital, iar relatările despre suferințele îndurate în timpul procedurii au convins autoritățile să suspende toate execuțiile și să deschidă o anchetă. În paralel, avocații lui Pike vor incerca să obțină o comutare a pedepsei. Atenție, urmează descrieri și detalii cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor!
Christa Pike, o deținută condamnată la moarte în statul Tennessee pentru o crimă comisă în 1995, a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală, deși autoritățile i-au administrat două doze de pentobarbital. Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost transportată la spital și primește îngrijiri medicale, însă starea sa exactă nu a fost făcută publică, potrivit Associated Press.
Martorii au relatat scene neobișnuite în timpul execuției
Martorii aflați în camera de observație au relatat că Pike s-a plâns înainte de administrarea substanței că „brațul îi arde” și că simte că „este pe punctul să-i explodeze”. Jurnaliștii prezenți au relatat că aceasta și-a mișcat repetat picioarele, iar după injectare putea fi încă auzită sforăind și respirând greu.
La un moment dat, au relatat martori șocați, criminala a început chiar să cânte împreună cu consilierul său spiritual, iar perdeaua din camera martorilor a fost trasă de două ori în timp ce condamnatei îi erau administrate cele două doze ale injecției letale, scrie The Sun.
Avocații au cerut oprirea de urgență a procedurii
Echipa juridică a lui Pike a depus o cerere de urgență pentru oprirea execuției, chiar în timp ce procedura era în desfășurare.
„În această seară, statul Tennessee a eșuat încă o dată să ducă la îndeplinire o execuție legală. Nu ne face nicio plăcere să constatăm că am avut dreptate, însă îngrijorările ridicate de doamna Pike s-au dovedit a fi reale”, a declarat avocatul femeii.
Toate execuțiile din Tennessee au fost suspendate
Guvernatorul Tennessee, Bill Lee, a dispus o investigație independentă pentru a stabili cum a fost posibil eșecul execuției și a anunțat suspendarea tuturor execuțiilor programate în stat până la sfârșitul anului 2026. Deocamdată, nu este clar dacă și când autoritățile vor încerca din nou să pună în aplicare sentința capitală împotriva lui Pike.
Pike avea doar 18 ani când a ucis-o pe Colleen Slemmer, colegă într-un program de formare profesională din Knoxville, la 12 ianuarie 1995. Ea a plănuit atacul mortal împreună cu iubitul său de atunci. Cei doi au bătut-o, au torturat-o și au ucis-o pe tânăra de 19 ani.
Dacă execuția ar fi fost dusă la capăt, ea ar fi devenit prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole.