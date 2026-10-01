Elon Musk, rol-cheie la Pentagon. Miliardarul va coordona proiectul privind „viitorul războiului”

Elon Musk va avea un rol important în Proiectul Meridian, o inițiativă a Pentagonului dedicată viitorului războiului și dezvoltării capacităților militare. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că miliardarul și antreprenorul Palmer Luckey vor fi printre cei care vor coordona proiectul.
Anunțul a fost făcut în cadrul unui discurs susținut la baza Corpului de Marină de la Quantico, în statul Virginia. Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care vizează utilizarea sistemelor autonome, reorganizarea conducerii militare și dezvoltarea infrastructurii armatei americane.
Ce urmărește Proiectul Meridian
Potrivit lui Pete Hegseth, responsabilii Proiectului Meridian trebuie să își prezinte concluziile în termen de 120 de zile.
Inițiativa are scopul de „a examina viitorul cu creativitate și a identifica domeniile pe care trebuie să le cucerim și capabilitățile pe care trebuie să le stăpânim”, a declarat secretarul american al Apărării.
Alături de Elon Musk, în coordonarea proiectului va fi implicat Palmer Luckey, antreprenor din domeniul tehnologiei dronelor.
„Trebuie să ajungem la dominație tehnologică și militară pe câmpul de luptă în deceniile următoare”, a afirmat Hegseth.
Pentagonul pregătește războiul autonom
Șeful Pentagonului a anunțat și crearea unui Comandament pentru război autonom. Noua structură va avea misiunea de a extinde utilizarea sistemelor autonome și robotice în armata Statelor Unite.
În discursul său, Hegseth a vorbit despre sisteme de armament bazate pe inteligență artificială, capabile să funcționeze și să execute atacuri fără intervenție umană.
Utilizarea AI în acest domeniu a provocat, în acest an, o dispută între Pentagon și compania Anthropic. Compania a refuzat să permită folosirea tehnologiei sale pentru arme autonome sau pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani.
Pentagonul a insistat să poată utiliza inteligența artificială fără aceste restricții. În cele din urmă, Departamentul american al Apărării a desemnat Anthropic drept un „risc pentru lanțul de aprovizionare”, iar compania a pierdut contractele cu instituția.
Elon Musk, de la DOGE la Pentagon
Implicarea în Proiectul Meridian marchează un nou rol pentru Elon Musk într-o inițiativă a administrației americane. Miliardarul este activ în domeniile inteligenței artificiale și roboticii, iar Tesla accelerează producția roboților umanoizi Optimus.
Până la sfârșitul lunii mai 2025, Musk a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, cunoscut sub acronimul DOGE.
Structura înființată de Donald Trump avea misiunea de a reduce costurile aparatului guvernamental federal. În perioada în care Musk s-a aflat la conducerea sa, DOGE a dispus reduceri de cheltuieli și disponibilizări în agențiile guvernamentale.
Reduceri de posturi și baze noi
Proiectul Meridian nu este singura inițiativă prezentată de Pete Hegseth la Quantico. Secretarul Apărării a confirmat planurile de reducere cu aproximativ 20% a funcțiilor destinate ofițerilor cu grad de general și amiral.
Totodată, Pentagonul intenționează să construiască instalații militare majore care să poată produce propria electricitate, astfel încât să funcționeze și în cazul unor perturbări ale rețelelor civile.
Hegseth a mai declarat că președintele Donald Trump dorește înființarea unei noi baze militare în Statele Unite. Statele federale au fost invitate să își depună candidaturile pentru a găzdui între 15.000 și 25.000 de militari.