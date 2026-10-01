Elon Musk, rol-cheie la Pentagon. Miliardarul va coordona proiectul privind „viitorul războiului”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 11:28

Elon Musk va avea un rol important în Proiectul Meridian, o inițiativă a Pentagonului dedicată viitorului războiului și dezvoltării capacităților militare. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că miliardarul și antreprenorul Palmer Luckey vor fi printre cei care vor coordona proiectul.

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