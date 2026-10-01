Eroul din cabina FlyDubai. Cine este pilotul indian Smit Machchhar, care a salvat 174 de oameni deși era rănit

Publicat 1 oct. 2026, 10:11 Actualizat 1 oct. 2026, 10:16

Ministerul israelian de Externe a publicat o fotografie cu căpitanul Smit Machchhar, pilotul indian care, deși a suferit răni grave, a reușit să deblocheze ușa cabinei de pilotaj, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să-l imobilizeze pe atacator și să împiedice, astfel, prăbușirea avionului Flydubai cu destinația Israel. În prezent, bărbatul este sărbătorit ca un erou în țara sa.

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