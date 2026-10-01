Eroul din cabina FlyDubai. Cine este pilotul indian Smit Machchhar, care a salvat 174 de oameni deși era rănit

Ministerul israelian de Externe a publicat o fotografie cu căpitanul Smit Machchhar, pilotul indian care, deși a suferit răni grave, a reușit să deblocheze ușa cabinei de pilotaj, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să-l imobilizeze pe atacator și să împiedice, astfel, prăbușirea avionului Flydubai cu destinația Israel. În prezent, bărbatul este sărbătorit ca un erou în țara sa.
În prezent, Smit Machchhar se află acum într-un spital din Tabuk, Arabia Saudită, după ce aeronava pe care o pilota a fost deviată miercuri. Ambasada Indiei a anunțat că starea sa este stabilă și că pilotul beneficiază de îngrijirile medicale necesare.
Un avion FlyDubai cu destinația Tel Aviv a fost deviat, miercuri, către un aeroport din Arabia Saudită, după un incident violent în cabina de pilotaj. La scurt timp după incident, un înalt oficial israelian, citat de Channel 12, susține că a fost evitată „o catastrofă de proporții” după ce unul dintre piloți a vrut să prăbușească avionul cu 174 de pasageri la bord.
Deși grav rănit și acoperit de sânge, Machchhar a reușit să acționeze mecanismul de eliberare a ușii cabinei de pilotaj. Pasagerii și membrii echipajului au putut astfel să-l imobilizeze pe copilot, iar doi piloți Flydubai aflați în avion ca pasageri au ajutat la aterizarea aeronavei.
Premierul indian Narendra Modi a apreciat curajul pilotului, despre care a spus că a dat dovadă de „o hotărâre de neclintit de a proteja viețile celorlalți”. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit un „adevărat erou”.
Cine este pilotul zborului Flydubai
Pentru pilotul Smit Machchhar, aviația nu a fost un vis din copilărie. Din contră, după liceu, acesta a urmat cursuri de inginerie textilă, intenționând să preia afacerea familiei, apoi a studiat managementul la Institutul Welingkar din Mumbai. La 19 ani, un seminar despre aviație i-a schimbat însă planurile, notează Reuters.
„Acolo m-a cuprins cu adevărat pasiunea pentru aviație”, povestea Machchhar într-un interviu acordat în 2025 unui canal de YouTube.
Pilotul originar din Mumbai are peste 9.700 de ore de zbor și o experiență de aproximativ 15 ani. S-a pregătit în Noua Zeelandă, apoi a lucrat 11 ani la SpiceJet, unde a ajuns căpitan de instruire de linie, înainte de a se alătura Flydubai în 2022.