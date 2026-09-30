Turcia blochează T24, portal de știri independent, acuzat de „propagandă LGBT”

Autoritățile turce au dispus blocarea accesului la portalul de știri independent T24 și la conturile sale de pe rețelele sociale, pe care îl acuză că a publicat conținut considerat „propagandă LGBT”. Decizia face parte din ancheta „Familia mea este în siguranță”, lansată de autoritățile turce în luna septembrie, informează agenția France Presse.
Potrivit Ministerului turc al Justiției, instanța din Istanbul a decis închiderea conturilor de internet și a celor de pe rețelele sociale ale T24, după ce portalul ar fi publicat, în ultimul an, 118 materiale considerate de autorități drept „propagandă LGBT”. Decizia a fost transmisă Direcției pentru securitate cibernetică pentru punerea în aplicare.
T24 a relatat că a aflat despre această decizie prin intermediul mai multor instituții media, fără a fi notificat oficial.
T24, vizat în ancheta „Familia mea este în siguranță”
Decizia privind portalul de știri a fost luată în cadrul anchetei denumite „Familia mea este în siguranță”, desfășurată de autoritățile turce împotriva unor grupuri și organizații LGBT+.
Comunitatea LGBT+ din Turcia a fost vizată, începând din 12 septembrie, de măsuri ample ale autorităților, care au inclus blocarea unor conturi de pe rețelele sociale. Ulterior, au fost efectuate noi arestări în urma unor proteste organizate în Ankara, Istanbul și Izmir.
Potrivit Reuters, în cadrul aceleiași anchete, autoritățile turce au blocat și site-uri sau conturi de social media aparținând unor organizații LGBT+, activiști și instituții media independente.
Homosexualitatea nu este infracțiune în Turcia
Homosexualitatea nu este pedepsită penal în Turcia, însă este larg dezaprobată, iar homofobia este răspândită inclusiv la nivelul conducerii statului.
Președintele Recep Tayyip Erdogan califică în mod frecvent comunitatea LGBT+ drept „perversă” și îi atribuie scăderea drastică a natalității din Turcia.
Ancheta „Familia mea este în siguranță” a fost lansată de autoritățile turce la jumătatea lunii septembrie și a vizat mai multe organizații și persoane. Guvernul turc susține că demersul urmărește protejarea copiilor și a valorilor familiei.