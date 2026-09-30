Turcia blochează T24, portal de știri independent, acuzat de „propagandă LGBT”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 20:01

Autoritățile turce au dispus blocarea accesului la portalul de știri independent T24 și la conturile sale de pe rețelele sociale, pe care îl acuză că a publicat conținut considerat „propagandă LGBT”. Decizia face parte din ancheta „Familia mea este în siguranță”, lansată de autoritățile turce în luna septembrie, informează agenția France Presse.

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