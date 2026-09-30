Mark Rutte, îndemn la calm: ”Nu există nicio amenințare iminentă dinspre Rusia pentru teritoriul NATO”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 18:55

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că Alianța nu se confruntă cu o amenințare iminentă la adresa teritoriului său, iar evaluarea privind amenințarea rusă rămâne neschimbată față de ultimele trei săptămâni, trei luni sau chiar un an, relatează Reuters.

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