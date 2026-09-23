Accident grav în apropiere de Pașcani. Trei oameni au murit după ce autoturismul s-a izbit de un camion

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 sept. 2026, 20:42

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DJ 208L, pe traseul dintre Pașcani și Brătești, în comuna Stolniceni-Prăjescu. Un autoturism în care se aflau mai multe persoane a intrat în coliziune cu un camion încărcat cu pământ, care desfășura activități în zona lucrărilor la Autostrada A7.

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