Doliu în gastronomia românească: a murit chef Mihai Neacșu. Experiența care i-a marcat cariera: cum a devenit cunoscut

Este doliu în lumea gastronomiei românești. Chef Mihai Neacșu, considerat de colegii de breaslă ca fiind unul dintre cei mai talentați bucătari români, a încetat din viață, conform anunțului făcut pe pagina de Facebook RoChefs, o platformă a profesioniștilor din gastronomia românească.
"Astăzi, comunitatea bucătarilor din România își ia rămas-bun de la Chef Mihai Neacșu, un profesionist respectat, un coleg și un om care a făcut parte dintr-o generație importantă pentru gastronomia românească.
Dincolo de experiența profesională, de proiectele în care s-a implicat și de oamenii alături de care a lucrat de-a lungul anilor, rămâne amintirea unui om bun, apropiat de breaslă și de cei care i-au fost colegi și prieteni. Sunt oameni pe care îi întâlnim într-o anumită perioadă a vieții și pe care, chiar dacă timpul ne poartă apoi pe drumuri diferite, continuăm să îi considerăm parte din povestea noastră. Pentru mulți dintre noi, Mihai a fost unul dintre acești oameni.
Comunitatea RoChefs transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Drum lin, Chef Mihai Neacșu. Respect și recunoștință", se arată în postarea de pe pagina de Facebook menționată.
Cine a fost chef Mihai Neacșu
Originar din Focșani, Mihai Neacșu și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie încă de tânăr. După liceu, s-a angajat ca ajutor de pizzer într-un restaurant din Onești, iar după aproximativ un an și jumătate a ajuns bucătar-șef. La 20 de ani ocupa deja această poziție, potrivit unui interviu acordat în 2015 publicației Poftă Bună.
Neacșu a lucrat mai bine de nouă ani în Marea Britanie și a avut ocazia să gătească inclusiv pentru Malcolm Emery, bucătarul Reginei Elisabeta a II-a. Ulterior, a acumulat aproape 20 de ani de experiență în bucătăriile din România, Anglia și Italia și a oferit consultanță pentru zeci de restaurante din țară.
"La 22 de ani, am văzut un concurs la Brașov pentru 25 de posturi de bucătar în UK. Mi-am luat inima în dinți și m-am dus. Printre cei 700 de bucătari care au fost selecționați (toți participanții au mai trecut printr-un preinterviu în limba engleză, posturile necesitând vorbirea fluentă în limba engleză), eu eram cel mai tânăr și cu cea mai mică experiență. Mi-am adus aminte vorbele mamei: „Relax, n-ai nimic de pierdut”, așa că am reușit să obțin unul din cele 25 de posturi. Recunosc, atunci când am ieșit din sala de concurs, am fost atât de încordat, încât m-am așezat pe o bordură și am plâns de bucurie. Aveam doar 22 de ani și eram angajat de cel mai mare lanț hotelier din UK.
Pentru mine, acest punct va însemna, cum îi spunem noi, românii, „șutul în fund”, pentru restul vieții. Am reușit să urmez studiile unei facultăți de profil acolo, am interacționat cu toate națiile și bucătăriile lumii, de la stiluri de gătit, tradiții, combinații celebre, inovație, dar și organizare eficientă a unei bucătării de top", afirma Neacșu în interviul menționat.
Mihai Neacșu a devenit cunoscut publicului larg după participarea la prima ediție a emisiunii „Top Chef”, experiență despre care spunea că i-a adus numeroși prieteni din industria gastronomică. În 2015, și-a deschis în Focșani propriul restaurant, 240 Restaurant & Wine Shop, unde a semnat meniul și a continuat să promoveze o gastronomie care îmbina elemente internaționale cu specificul local.