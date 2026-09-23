Doliu în gastronomia românească: a murit chef Mihai Neacșu. Experiența care i-a marcat cariera: cum a devenit cunoscut

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 19:48

Este doliu în lumea gastronomiei românești. Chef Mihai Neacșu, considerat de colegii de breaslă ca fiind unul dintre cei mai talentați bucătari români, a încetat din viață, conform anunțului făcut pe pagina de Facebook RoChefs, o platformă a profesioniștilor din gastronomia românească.

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