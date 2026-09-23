CuponClub.ro platforma de coduri de reducere și vouchere pentru sute de magazine online

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 sept. 2026, 10:26

Reducerea pe care o vezi pe prima pagină a unui magazin nu este întotdeauna singurul avantaj disponibil. În spatele campaniilor mari există adesea vouchere, coduri promoționale, reduceri suplimentare pentru anumite categorii, beneficii în aplicație, transport gratuit sau oferte care se activează doar după atingerea unei anumite valori a coșului. Pentru cumpărătorul online, problema nu mai este lipsa promoțiilor, ci faptul că acestea sunt împrăștiate în prea multe locuri.

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