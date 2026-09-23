CuponClub.ro platforma de coduri de reducere și vouchere pentru sute de magazine online
Platforma de coduri de reducere
Reducerea pe care o vezi pe prima pagină a unui magazin nu este întotdeauna singurul avantaj disponibil. În spatele campaniilor mari există adesea vouchere, coduri promoționale, reduceri suplimentare pentru anumite categorii, beneficii în aplicație, transport gratuit sau oferte care se activează doar după atingerea unei anumite valori a coșului. Pentru cumpărătorul online, problema nu mai este lipsa promoțiilor, ci faptul că acestea sunt împrăștiate în prea multe locuri.
Newslettere, aplicații, bannere, pagini speciale, reclame și campanii pe rețelele sociale transmit informația în forme diferite. Dacă urmărești un singur magazin, poate fi simplu. Când însă cumperi de la mai mulți retaileri pe parcursul unui an, devine mult mai greu să știi dacă înainte de plată există o ofertă pe care ai ratat-o.
De aici pornește și ideea din spatele CuponClub.ro care este un loc unde codurile de reducere, voucherele și promoțiile magazinelor online pot fi găsite mai ușor, fără ca utilizatorul să fie nevoit să caute separat prin fiecare canal de comunicare al retailerului.
Platforma nu încearcă să înlocuiască magazinul și nici să îi spună cumpărătorului ce produs să aleagă. Rolul ei este mult mai simplu: înainte de finalizarea unei comenzi, poți verifica dacă există o ofertă suplimentară care poate reduce suma de plată.
Reducerile online au devenit mai greu de urmărit
Comerțul online a crescut odată cu numărul campaniilor și al mecanismelor promoționale. În trecut, o reducere însemna de multe ori un preț tăiat și unul nou afișat lângă el. Astăzi, lucrurile sunt mult mai variate.
Unele magazine oferă coduri care se aplică la întreaga comandă. Altele limitează voucherul la anumite categorii sau branduri. Există oferte care cer un prag minim de cumpărături, promoții rezervate clienților noi, beneficii disponibile doar în aplicația mobilă sau reduceri suplimentare pentru produsele deja incluse într-o campanie.
În plus, aceeași promoție poate avea reguli diferite în funcție de produs.
De exemplu, un voucher de 20% poate părea mai atractiv decât o reducere directă de 10%, dar dacă se aplică doar unei selecții restrânse, nu va fi neapărat mai util pentru cumpărătorul care are deja produsul ales. În altă situație, o ofertă cu un procent mai mic poate deveni mai avantajoasă tocmai pentru că se aplică unei game mai largi de produse.
Din acest motiv, găsirea unui cod este doar primul pas. Mai important este să înțelegi când și cum poate fi folosit.
Aici apare diferența dintre un simplu cod găsit pe internet și o informație cu adevărat utilă pentru cumpărături.
O platformă construită în jurul magazinelor, nu al unei liste nesfârșite de cupoane
Una dintre problemele platformelor de reduceri este că pot ajunge rapid la sute sau mii de oferte greu de parcurs. Pentru utilizator, însă, intenția este de cele mai multe ori foarte clară.
Nu caută orice voucher. Caută o reducere pentru magazinul de unde urmează să cumpere.
De aceea, organizarea după retailer devine importantă.
Prin secțiunea dedicată codurilor de reducere la sute de magazine, utilizatorul poate porni direct de la brandul care îl interesează și poate verifica promoțiile disponibile pentru acesta. Fashion, încălțăminte, cosmetice, electronice, IT, cărți, sport, sănătate, casă și grădină sau produse pentru copii sunt doar câteva dintre domeniile acoperite.
Această structură este apropiată de comportamentul real al cumpărătorului online.
Ai găsit produsul. Ai ales magazinul. Înainte să plătești, verifici dacă există un cod sau o promoție suplimentară.
Nu trebuie să parcurgi sute de oferte fără legătură cu ceea ce cauți și nici să urmărești permanent toate campaniile comerciale din piață.
Pe măsură ce numărul magazinelor crește, acest tip de organizare devine și mai important. Un utilizator care cumpără astăzi haine poate reveni peste o săptămână pentru un produs electronic și peste o lună pentru o carte, un parfum sau un articol pentru casă. Platforma rămâne aceeași, chiar dacă intenția de cumpărare se schimbă complet.
Cod de reducere, voucher sau ofertă: nu sunt întotdeauna același lucru
Termenii sunt adesea folosiți ca și cum ar însemna exact același lucru, dar în practică există diferențe.
Un cod de reducere presupune, de regulă, introducerea unei combinații de caractere într-un câmp special din coșul de cumpărături. Voucherul poate funcționa într-un mod asemănător, dar uneori desemnează și un beneficiu primit prin newsletter, aplicație sau contul de client. Un cupon poate oferi o sumă fixă sau un procent, iar o ofertă poate fi aplicată automat, fără ca utilizatorul să introducă vreun cod.
Pentru cumpărător, denumirea este mai puțin importantă decât rezultatul.
Ceea ce contează este dacă promoția se aplică produselor dorite și ce condiții trebuie îndeplinite.
De aceea, o pagină utilă de oferte trebuie să răspundă la câteva întrebări simple: există o valoare minimă a comenzii? Sunt excluse anumite produse? Reducerea se cumulează cu alte promoții? Este necesară aplicația magazinului? Beneficiul este disponibil pentru toți clienții sau doar pentru o anumită categorie?
Fără aceste informații, procentul mare afișat în titlu spune destul de puțin.
Un voucher de 30% care nu se aplică produsului dorit poate fi mai puțin util decât un cod de 10% care poate fi folosit imediat.
De ce actualizarea ofertelor contează mai mult decât numărul lor
În zona reducerilor online există o tentație ușor de înțeles: să afișezi cât mai multe cupoane.
Pentru utilizator nu contează însă câte promoții există într-o bază de date dacă o parte dintre ele nu mai pot fi folosite.
Ofertele se schimbă permanent. Unele campanii durează câteva zile, altele pot fi înlocuite rapid, iar condițiile lor se pot modifica. Un magazin poate schimba pragul minim al comenzii, poate elimina anumite categorii din promoție sau poate încheia campania atunci când stocurile se epuizează.
Din acest motiv, actualizarea este una dintre cele mai importante componente ale unei platforme de cupoane.
Un utilizator care ajunge pe pagina unui magazin nu caută istoricul tuturor promoțiilor lansate vreodată. Vrea să știe ce poate folosi în momentul respectiv.
Separarea ofertelor active de cele expirate și prezentarea condițiilor într-o formă ușor de înțeles pot face diferența dintre o platformă cu multe pagini și una care este realmente utilă atunci când vrei să finalizezi o comandă.
Un site cu mii de cupoane vechi poate părea impresionant ca volum. Un site care te ajută să identifici rapid ce merită verificat acum poate fi însă mult mai valoros pentru cumpărător.
Economisirea nu înseamnă să cumperi mai mult
Reducerile au și o capcană evidentă. Un procent mare poate crea senzația că orice achiziție este justificată.
Dar un produs cumpărat doar pentru că are reducere nu reprezintă automat o economie.
Cel mai bun moment pentru a căuta un voucher este, de multe ori, după ce ai luat deja decizia de cumpărare.
Dacă aveai nevoie de produs, l-ai ales și ești pregătit să îl comanzi, un cod care reduce prețul final are un beneficiu clar. Dacă însă promoția te convinge să cumperi ceva ce nu intenționai să achiziționezi, reducerea devine doar un alt instrument de marketing.
Această diferență explică și rolul unei platforme de cupoane.
Nu trebuie să transforme utilizatorul într-un vânător permanent de promoții. Mai degrabă îl ajută să verifice dacă o achiziție deja planificată poate fi făcută în condiții mai bune.
Din această perspectivă, verificarea cupoanelor devine asemănătoare cu verificarea costului transportului, a termenului de livrare sau a politicii de retur. Este încă un pas care poate fi făcut înainte de plasarea comenzii.
Sute de magazine înseamnă mai mult decât sute de pagini
Pe măsură ce o platformă de acest tip crește, diversitatea magazinelor devine la fel de importantă ca numărul lor.
Un cumpărător nu rămâne într-o singură categorie. Într-o lună poate cumpăra îmbrăcăminte, cosmetice și produse pentru casă. În altă perioadă îl pot interesa electronicele, sportul, sănătatea, cărțile sau produsele pentru copii.
De aceea, un catalog extins de retaileri poate transforma o platformă de cupoane dintr-un instrument folosit ocazional într-un punct de verificare la care utilizatorul revine.
Magazine cunoscute pot fi găsite alături de retaileri specializați, iar fiecare pagină poate concentra codurile, voucherele și ofertele asociate brandului respectiv.
Pentru utilizator, avantajul este continuitatea.
Nu trebuie să găsească un alt site de fiecare dată când schimbă categoria de produse. Poate folosi aceeași platformă pentru mai multe tipuri de cumpărături și poate porni de fiecare dată de la magazinul care îl interesează.
Black Friday arată cel mai bine cât de greu este să urmărești toate promoțiile
Dacă în restul anului un magazin poate avea câteva campanii active simultan, Black Friday ridică problema la o scară complet diferită.
Într-o perioadă foarte scurtă apar mii de reduceri, iar campaniile nu mai sunt de mult limitate la o singură zi. Unele magazine încep mai devreme, altele extind promoțiile după weekend, iar codurile suplimentare pot apărea și dispărea pe parcurs.
Este exact situația în care centralizarea informației devine cea mai utilă.
Zona dedicată reducerilor Black Friday poate funcționa ca punct de pornire pentru utilizatorii care vor să urmărească magazine, campanii și promoții într-un singur loc, fără să deschidă separat zeci de site-uri.
Dar și aici regula rămâne aceeași: procentul afișat nu trebuie privit izolat.
Prețul final, condițiile, disponibilitatea produsului, pragurile de comandă și eventualele vouchere suplimentare pot fi mai importante decât mesajul mare din banner.
Black Friday nu schimbă regulile unei cumpărături bine gândite. Doar le face mai importante.
Un nou reflex pentru cumpărăturile online: verifică înainte să plătești
Comerțul online a creat deja câteva gesturi pe care aproape că le facem automat.
Verificăm recenziile, comparăm prețurile, ne uităm la termenul de livrare și citim condițiile de retur. În aceeași logică, verificarea existenței unui voucher înainte de finalizarea comenzii poate deveni un pas la fel de firesc.
Nu durează mult și nu presupune schimbarea magazinului sau a produsului. Este pur și simplu o verificare suplimentară.
Aceasta este și ideea în jurul căreia se dezvoltă Cupon Club: cumpărătorul să aibă un loc în care poate verifica rapid dacă pentru magazinul ales există un cod de reducere, un voucher sau o promoție care merită folosită înainte de plată.
Într-o piață în care retailerii comunică simultan prin site, aplicație, newsletter și rețele sociale, organizarea acestor informații rezolvă o problemă cât se poate de concretă.
Nu toate comenzile vor avea un voucher. Nu fiecare magazin va avea permanent un cod activ și nici cel mai mare procent nu va reprezenta întotdeauna cea mai bună ofertă. Tocmai de aceea contează informația din jurul reducerii, nu doar cifra care apare lângă ea.
Pentru cumpărător, întrebarea rămâne foarte simplă: înainte să plătesc, există o ofertă pe care nu am verificat-o?
În multe situații, răspunsul presupune doar câteva zeci de secunde în plus înainte de checkout. În altele, poate însemna o diferență vizibilă în prețul final.
Iar pe măsură ce cumpărăturile online devin tot mai obișnuite, obiceiul de a verifica înainte de plată poate ajunge să fie la fel de firesc precum compararea prețului sau citirea unei recenzii.
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