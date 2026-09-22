Consiliul Local București scoate 34 de milioane de lei pentru transportul public. Factura vine după serviciile prestate în 2021

Publicat 22 sept. 2026, 17:51 Sursă Agerpres

Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți o hotărâre prin care este recunoscută o sumă de 34.047.130 de lei datorată Societății de Transport București (STB) pentru servicii de transport public efectuate în perioada ianuarie-iulie 2021.

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