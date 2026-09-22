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Explozie la o butelie de gaz în Sectorul 5 din București. Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri

SMURD

SMURD

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 17:14

Două persoane au fost rănite marți după-amiază, după ce o butelie de gaz a explodat în curtea unui imobil de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei. Victimele, doi bărbați de circa 37 și 57 de ani, au suferit arsuri și au fost transportate la spitale din București.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 14:50. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanțe și polițiști.

Ce s-a întâmplat în curtea imobilului

Conform informațiilor preliminare transmise de Poliția Capitalei, cei doi bărbați se aflau în curtea unei locuințe, unde efectuau lucrări de reabilitare. În timpul intervenției, aceștia ar fi încercat să deschidă o butelie de gaz, moment în care s-a produs deflagrația.

Explozia nu a fost urmată de incendiu și nu s-a propagat către clădirile din apropiere, potrivit primelor date comunicate de autorități.

Victimele, transportate la două spitale

Cele două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la locul incidentului, înainte de a fi transportate la unități sanitare.

Unul dintre bărbați a fost dus la Spitalul Universitar de Urgență București, iar cel de-al doilea a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a mobilizat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și patru echipaje de prim ajutor.

Poliția face cercetări

Polițiștii Secției 17 au deschis verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs explozia și dacă au fost respectate măsurile de siguranță în timpul lucrărilor.

Ancheta vizează toate împrejurările în care a avut loc deflagrația din Sectorul 5.

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