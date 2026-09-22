Explozie la o butelie de gaz în Sectorul 5 din București. Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 17:14

Două persoane au fost rănite marți după-amiază, după ce o butelie de gaz a explodat în curtea unui imobil de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei. Victimele, doi bărbați de circa 37 și 57 de ani, au suferit arsuri și au fost transportate la spitale din București.

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