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Social· 2 min citire
Explozie la o butelie de gaz în Sectorul 5 din București. Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri
SMURD
Două persoane au fost rănite marți după-amiază, după ce o butelie de gaz a explodat în curtea unui imobil de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei. Victimele, doi bărbați de circa 37 și 57 de ani, au suferit arsuri și au fost transportate la spitale din București.
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